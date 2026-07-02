경기문화재단 "경기도 31개 시·군 둘러보고 경품도 받아가세요"

AI 핵심 요약beta
- 경기문화재단은 2일 서클31 스탬프 투어를 시작했다.
- 경기도 31개 시·군 관광지와 맛집, 문화예술기관을 잇는 41개 코스다.
- 10월 31일까지 운영하며 완주자에게 경품을 준다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기문화재단은 경기도 31개 시·군의 관광명소와 지역 맛집, 경기문화재단 소속 문화예술기관을 함께 둘러볼 수 있는 '서클31 스탬프 투어'를 10월 31일까지 운영한다고 2일 밝혔다.
'서클31 스탬프 투어'는 각기 다른 매력을 지닌 경기도 31개 시·군의 관광명소와 로컬 맛집, 경기문화재단 소속 문화예술기관을 하나의 순환형 코스로 연결해 투어할 수 있도록 기획됐다.
이번 스탬프 투어는 경기도 31개 시·군을 기반으로 지역 관광지와 맛집을 방문하는 시·군 코스 31개와 특별 주제를 담은 테마형 코스 10개 등 총 41개 코스로 운영된다.
참여자는 원하는 코스를 선택해 완주할 수 있으며 하나의 코스만 완주해도 경품 혜택을 받을 수 있다.
특히 경기문화재단 소속 10개 문화예술기관을 모두 방문하는 '경기도,움' 코스와 현장 전문가가 함께하는 '동행서클' 등 특별 테마형 코스도 마련돼 참여자들에게 다채로운 여행 경험을 제공한다.
참여자는 서클31 모바일 페이지에 회원가입 후 방문한 코스에서 촬영한 사진을 업로드하면 스탬프를 획득할 수 있다. 코스 정보는 서클31 스탬프 투어 온라인 가이드북을 통해 확인할 수 있으며 실물 가이드북은 경기문화재단 10개 소속기관 로비에서 수령할 수 있다.
참여자에게는 완주 코스에 따라 다양한 경품이 제공된다. 먼저 경기도 31개 시·군 코스 중 1개 코스를 완주하면 경기사랑상품권 1만 원권을 선착순 300명에게 지급한다. 또 시·군 코스를 10개 이상 완주한 참여자 중 1명에게는 경기사랑상품권 30만 원권을 제공한다.
특별 테마형 코스인 '오감서클' 완주자 중 40명에게는 경기사랑상품권 5만 원권을 지급하며 경기문화재단 소속 10개 문화예술기관을 모두 방문하는 '경기도,움' 완주자 중 2명에게는 경기사랑상품권 20만 원권을 추첨을 통해 지급할 예정이다.
경기문화재단 관계자는 "서클31은 각기 다른 매력을 지닌 경기도 31개 시·군을 하나의 원(Circle)으로 연결하고 순환하는 프로젝트"라며 "도민과 방문객들이 경기도 곳곳을 여행하며 문화예술을 향유하고 지역의 새로운 매력을 발견하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
서클31 스탬프 투어에 대한 자세한 내용은 경기문화재단 누리집에서 확인할 수 있으며 참여를 위한 서클31 모바일 페이지는 7월 1일부터 이용할 수 있다.
ssamdory75@newspim.com