김대중 특별시교육감 1호 지시 '교육 지산지소'…AI·반도체 인재 키운다

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시교육청은 2일 교육 지산지소 인재양성 방안 수립을 전 부서에 지시했다.
- AI·반도체·에너지 등 전략산업과 연계한 교육과정과 지자체·대학·기업 협력, 진로·취업 모델 구축을 추진한다.
- 지역에서 키운 인재가 지역 산업을 이끌고 정착하는 순환 체계를 통해 전남·광주를 K-교육특별시로 발전시키겠다고 밝혔다.
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주 미래산업 연계 인재양성 체계 구축이 본격화된다.
전남광주통합특별시교육청은 김대중 교육감이 제1호 업무 지시로 '교육 지산지소' 실현을 위한 인재양성 방안 수립을 전 부서에 전달했다고 2일 밝혔다.
이번 지시는 AI, 반도체, 에너지 등 전남·광주가 미래 산업 거점으로 부상하는 흐름에 맞춰 교육 단계부터 산업 수요에 대응하는 인재를 체계적으로 키우기 위해 마련됐다.
'교육 지산지소'는 지역에서 양성한 인재를 지역에서 활용하는 구조를 의미하며 지역 인재 유출을 막고 정주 여건과 일자리를 연계하는 선순환 체계 구축이 핵심이다.
교육청은 이를 위해 교육 기반 미래 전략 설계를 통해 지속가능한 지역 발전 동력을 확보하고 배움-일자리-정주로 이어지는 인재 순환 생태계 구축에 나선다.
특히 AI·반도체·에너지 등 전략산업과 연계한 교육과정 운영, 지자체·대학·기업 협력 강화, 현장 중심 진로·취업 연계 모델 구축 등을 중점 추진할 계획이다.
김대중 교육감은 "지역에서 키운 인재가 지역 산업을 이끌고 다시 정착하는 구조가 핵심"이라며 "학교 교육 단계부터 미래 산업 역량을 갖춘 인재를 양성해 전남·광주를 K-교육특별시로 발전시키겠다"고 밝혔다.
ej7648@newspim.com