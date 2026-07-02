경기도 '퀀텀코리아 2026' 참가…양자산업 육성·핵심기술 사례 소개

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 2일 퀀텀코리아2026서 경기도관을 열었다
- 양자-반도체 R&D 성과와 양자센서 핵심기술을 선보였다
- 양자팹·산학연 네트워크로 인프라 확충과 QX사업을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 이달 2일부터 4일까지 사흘간 열리는 '퀀텀코리아 2026' 행사에서 '경기도관'을 운영하며 양자산업 육성 정책과 기업의 핵심기술 사례를 소개한다고 밝혔다.
도에 따르면 이번 행사는 과학기술정보통신부 주최로 진행된다. 양자는 물질과 에너지를 구성하는 가장 미세한 단위로 양자기술은 양자컴퓨팅, 양자통신, 초정밀 양자센싱 등 다양한 분야에 활용된다. 이 기술은 차세대 반도체 및 인공지능(AI) 전략기술로 주목받고 있다.
경기도관에서는 양자산업 육성을 위한 사업과 도내 양자산업 인프라 주요 양자 산학연 네트워크를 선보일 예정이다. 특히 양자산업 육성사업 부문은 경기도가 지난 2025년부터 진행하는 양자-반도체 R&D 지원사업의 연구 성과를 바탕으로 실적을 발표한다. 국산화된 양자센서용 단일광자 검출기 및 고성능 초전도 나노선 단광자 검출기 등의 사례가 포함된다.
또한 경기도는 국내 유일의 개방형 양자소자 제조 인프라인 양자팹과 연구기관을 통해 양자 기술의 공공 인프라를 알리고 반도체 가치사슬을 통해 경기도의 경쟁력을 확대할 계획이다.
더불어 경기도는 성균관대학교와 한국나노기술원 등 협력기관과의 기술력을 자랑하며 주요 기관과의 네트워킹을 강화하고 미래 비전을 제시하는 기회를 마련할 예정이다.
양자 관련 소자 제조 공정의 표준화와 연관 산업의 양자전환(QX) 지원 사업 등도 본격적으로 추진할 계획이다.
이번 '경기도관'은 퀀텀코리아에 참여하는 첫 무대로 경기도는 양자-반도체 연구 영역이 양자통신, 컴퓨팅까지 확장되는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
'퀀텀코리아2026' 행사에는 양자 과학기술에 관심 있는 모든 이가 현장 등록을 통해 무료로 관람할 수 있다.
1141world@newspim.com