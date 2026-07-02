수원수목원 여름 특별전 '물속에 담은 수원水園의 여름' 개최

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시가 2일부터 특별전 열었다
- 수원수목원서 물속에 담은 수원의 여름 선보였다
- 수생식물 50여 종과 전시설명판 운영했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 수원수목원이 2일부터 9월 30일까지 일월수목원 방문자센터 진입 광장과 전시온실 출구에서 여름 특별전 '물속에 담은 수원水園의 여름'을 개최한다고 밝혔다.
방문자센터 진입 광장과 전시온실 출구에 있는 대형 수조에서는 여름과 어울리는 이국적인 수생식물 경관을 감상할 수 있다.
빅토리아수련과 다양한 열대 수련, 물칸나, 파피루스, 파리지옥, 사라세니아 등 수생식물과 식충식물 50여 종을 선보인다.
수련의 개화 과정과 색깔별 특징 등을 소개하는 전시설명판도 함께 설치해 이해를 돕는다.
또 수생식물 이름표에 부착된 큐알(QR)코드를 스마트폰으로 스캔하면 수원수목원 홈페이지에서 식물 정보를 확인할 수 있다.
수원수목원은 계절의 특색을 살린 다양한 전시를 지속해서 선보이며 시민과 방문객들에게 새로운 볼거리와 즐길 거리를 제공할 계획이다.
수원수목원 관계자는 "이번 특별전이 무더운 여름 수목원을 찾는 시민들에게 시원한 볼거리와 색다른 즐거움을 선사하길 바란다"며 "아름다운 수생식물의 매력을 가까이에서 느끼며 여름의 정취를 만끽하시길 바란다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com