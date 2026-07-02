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[2026WC] 케인도 가세했다…메시·음바페·홀란, 골든부츠 전쟁 점화

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  • 메시와 음바페, 홀란, 케인이 2026 북중미 월드컵 골든부츠를 놓고 치열한 득점 레이스를 벌이고 있다.
  • 2일 케인이 콩고민주공화국전에서 멀티골로 역전승을 이끌며 홀란과 함께 5골 득점 공동 3위에 올랐고, 메시와 음바페가 6골로 선두를 달리고 있다.
  • 골과 도움을 합산하는 골든부츠 규정 속에서 음바페가 사실상 1위인 가운데, 네 에이스가 모두 우승 후보 팀의 핵심 공격수라 우승 경쟁과 득점왕 레이스가 동시에 최고 화제다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = '축구의 신' 리오넬 메시(인터 마이애미)와 킬리안 음바페(레알 마드리드), 엘링 홀란(맨체스터 시티), 해리 케인(바이에른 뮌헨). 세계 최고의 골잡이들이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 골든부츠(득점왕)를 놓고 역대급 경쟁을 펼치고 있다.

32강 토너먼트가 시작되면서 득점 레이스는 더욱 뜨거워졌다. 토너먼트 첫 경기에서 음바페와 홀란, 케인이 모두 득점포를 가동했고, 메시 역시 아직 32강전을 남겨두고 있어 순위는 언제든 뒤바뀔 수 있는 상황이다.

[조지아 로이터=뉴스핌] 잉글랜드 대표팀의 케인이 민주콩고와의 32강전에서 승리를 거두자 환호하고 있다. 2026.07.02 wcn05002@newspim.com

가장 강렬한 인상을 남긴 선수는 잉글랜드의 주장 해리 케인이다. 케인은 2일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 콩고민주공화국과의 32강전에서 멀티골을 터뜨리며 잉글랜드의 2-1 역전승을 이끌었다.

전반 7분 브라이언 시펭가(알메리아)에게 선제골을 허용한 잉글랜드는 후반 중반까지도 콩고민주공화국의 탄탄한 수비와 골키퍼 리오넬 음파시(르 아브르)의 선방에 막혀 고전했다. 하지만 해결사는 역시 케인이었다.

후반 30분 앤서니 고든(바르셀로나)의 정확한 크로스를 머리로 연결해 동점골을 터뜨린 케인은 후반 41분 다시 한번 고든의 패스를 받아 강력한 오른발 슈팅으로 역전 결승골까지 성공시켰다.

이날 멀티골로 케인은 이번 대회 5골을 기록하며 노르웨이의 엘링 홀란과 함께 득점 공동 3위에 올랐다. 현재 공동 선두는 6골의 리오넬 메시와 킬리안 음바페다.

다만 FIFA 골든부츠는 득점이 같을 경우 도움 수로 순위를 결정한다. 현재 메시는 도움 없이 6골만 기록한 반면 음바페는 6골 2도움을 기록하고 있어 사실상 선두를 달리고 있다. 메시 역시 아직 32강전을 치르지 않았기 때문에 카보베르데전 결과에 따라 다시 단독 선두로 올라설 가능성도 충분하다.

[캔자스시티 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=메시가 17일(한국시간) 북중미 월드컵 J조 아르헨티나-알제리전에서 해트트릭을 달성하고 환호에 답하고 있다. 2026.6.17 psoq1337@newspim.com

프랑스의 에이스 음바페도 토너먼트 첫 경기부터 폭발했다. 미국 뉴욕·뉴저지 스타디움에서 열린 스웨덴과의 32강전에서 멀티골을 기록하며 프랑스의 3-0 완승을 이끌었다.

전반 45분 우스만 뎀벨레(파리 생제르맹)의 패스를 받아 선제골을 터뜨린 음바페는 후반 29분에도 마이클 올리세(바이에른 뮌헨)의 침투 패스를 마무리하며 쐐기골까지 넣었다.

이번 대회 6골째를 기록한 음바페는 메시와 득점 공동 선두가 됐고, 월드컵 통산 18경기에서 18골이라는 놀라운 기록도 세웠다. 특히 토너먼트 무대에서만 통산 10골을 기록하며 월드컵 역사상 토너먼트 최다 득점 기록까지 새로 썼다.

2022 카타르 월드컵 골든부츠 수상자인 음바페는 이번 대회에서도 가장 강력한 득점왕 후보로 평가받는다. 만약 이번에도 골든부츠를 차지한다면 사상 최초로 2회 연속 월드컵 득점왕에 오르게 된다.

홀란 역시 가만히 있지 않았다. 노르웨이는 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 코트디부아르와의 32강전에서 2-1 승리를 거두며 16강에 합류했다.

[이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=프랑스의 킬리안 음바페가 1일(한국시간) 북중미 월드컵 32강전 프랑스 대 스웨덴전에서 선제골을 터트리고 환호하고 있다. 2026.7.1 psoq1337@newspim.com

후반 41분 홀란은 파트리크 베르그(보되/글림트)의 컷백을 침착하게 밀어 넣으며 결승골을 터뜨렸다. 이번 대회 5호 골이다.

1998년 프랑스 월드컵 이후 28년 만에 본선 무대를 밟은 노르웨이는 홀란의 활약 속에 토너먼트에서도 승리를 이어갔다. 홀란은 출전한 세 경기 모두 득점에 성공하며 무서운 결정력을 과시하고 있다.

이번 대회는 세계 최고의 공격수들이 모두 절정의 골 감각을 보여주고 있다는 점에서 더욱 흥미롭다.

메시는 39세의 나이에도 여전히 아르헨티나 공격을 이끌며 개인 통산 두 번째 월드컵 득점왕에 도전하고 있다. 음바페는 폭발적인 스피드와 결정력으로 대회 최고 공격수다운 면모를 과시하고 있고, 홀란은 특유의 압도적인 피지컬과 골 결정력으로 경쟁에 뛰어들었다.

[텍사스 로이터=뉴스핌] 노르웨이 대표팀의 엘링 홀란이 1일 열린 코트디부아르와의 경기에서 결승골을 넣은 뒤 세리머니 하고 있다. 2026.07.02 wcn05002@newspim.com

여기에 케인도 토너먼트에서 멀티골을 터뜨리며 본격적으로 추격을 시작했다. 2018 러시아 월드컵에서 6골로 골든부츠를 수상했던 케인은 이번 대회에서 정상에 오른다면 월드컵 역사상 두 번째로 두 차례 골든부츠를 차지한 선수로 이름을 남기게 된다. 음바페 역시 2회 연속 수상이라는 새로운 역사를 노리고 있다.

흥미로운 점은 네 명 모두 우승 후보 국가의 핵심 공격수라는 사실이다. 토너먼트가 깊어질수록 경기 수가 늘어나는 만큼 득점 기회도 많아진다. 결국 가장 높은 곳까지 살아남는 팀의 에이스가 골든부츠를 품을 가능성이 크다.

월드컵 우승 경쟁 못지않게 메시와 음바페, 홀란, 케인이 펼치는 세계 최고 골잡이들의 득점왕 레이스 역시 이번 북중미 월드컵 최고의 관전 포인트로 떠오르고 있다.

wcn05002@newspim.com

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강훈식, 靑 뉴미디어풀단과 특별인터뷰 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 1일 오후 3시 뉴스핌을 비롯한 청와대 뉴미디어풀단 9개 매체와 공동인터뷰를 한다. 청와대 춘추관 오픈스튜디오 개설을 기념해 마련한 '청와대 라이브' 특별인터뷰에 강 실장이 첫 게스트로 출연한다. 특별인터뷰는 뉴스핌 유튜브 채널 뉴스핌TV 등 뉴미디어풀단의 유튜브 채널에서 실시간으로 중계된다.  [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 지난 4월 22일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제8차 고위당정협의회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.22 ryuchan0925@newspim.com 뉴미디어풀단은 청와대가 변화하는 언론 환경에 발맞춰 청와대 출입과 취재 기회를 확대하고자 신설한 청와대 출입기자단이다.  현재 뉴스핌을 비롯해 고발뉴스, 굿모닝충청, 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장, 뉴스토마토, 삼프로TV, 시민언론 민들레, 시사인(IN), 장윤선의 취재편의점 9개 매체가 소속돼 있다.  뉴미디어풀단은 강 실장과 함께 이재명 정부 출범 1년 성과와 향후 과제, 외교와 사회·문화, 경제 분야에 대한 심도 있는 인터뷰와 진단을 한다.  이재명 대통령이 지난달 29일 직접 공개한 3대 메가 프로젝트를 비롯해 중동전쟁 상황에서 급박하게 진행된 원유 수급 전략 뒷이야기와 저출산 극복 대책 등 국정 현안에 대한 질의응답을 한다.  뉴스핌은 청와대 뉴미디어풀단으로서 유튜브 뉴스핌TV 채널에서 국정 현안과 정책 이슈에 대한 이슈파이터, 정국진단 라이브를 통해 차별화되고 경쟁력 있는 방송을 하고 있다. 청와대 영상 콘텐츠도 1주 평균 30개 이상 제작 중이다. 이강혁 뉴스핌 편집국장은 "대통령의 국내외 일정부터 타운홀 미팅과 부처 업무보고, 청와대 정책과 현안 브리핑을 실시간 생중계와 쇼츠, 하이라이트의 다양한 편집본으로 만들고 있다"고 말했다. 이 국장은 "뉴스핌은 현장 라이브와 오픈스튜디오 촬영, 24시간 방송이 가능한 전문성과 인력을 갖추고 있다"며 "간판 콘텐츠인 '이슈터미네이터' '긴급진단' 프로그램을 통해 담론을 형성하고 실질적인 정책·입법으로 이어지는 공익 언론의 뉴미디어 기능을 지속 강화해 나갈 계획"이라고 말했다. the13ook@newspim.com 2026-07-01 08:52

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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