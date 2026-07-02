계룡건설, 건설사업자 상호협력평가 7년 연속 '최우수'

AI 핵심 요약beta
- 계룡건설이 2일 상호협력평가에서 7년째 최우수 등급을 획득했다
- 국토부 평가는 건설사 협력·동반성장 노력과 실적을 종합 평가해 공공입찰 가점을 부여한다
- 계룡건설은 간담회·교육·금융·안전지원과 하도급 대금 조기지급·상생협의체 등으로 협력사와 동반성장을 추진하고 있다
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 계룡건설이 국토교통부의 건설사업자 상호협력평가에서 7년 연속 최우수 등급을 받았다.
계룡건설은 국토교통부가 실시한 '2026년 건설사업자간 상호협력평가'에서 최고 등급인 최우수 등급을 획득했다고 2일 밝혔다. 지난 2020년부터 올해까지 7년 연속이다.
건설사업자간 상호협력평가는 종합·전문 건설사업자 또는 대·중소 건설사업자 간 협력 체계와 동반성장 노력을 평가하는 제도다.
평가에는 공동도급 및 하도급 실적, 협력업체 육성, 신인도 등이 반영된다. 평가 결과에 따라 공공공사 입찰 시 가점 등 혜택이 주어진다.
계룡건설은 협력업체와의 정기 간담회, 기술·품질 교육 지원, 금융 지원, 안전·보건관리 역량 강화 지원 등을 운영하고 있다.
또 하도급 대금 조기 지급, 우수 협력사 포상, 상생협의체 운영, 특허·신기술 보유 협력업체의 시공 참여 기회 확대 등을 통해 협력업체 지원을 이어가고 있다.
계룡건설 관계자는 "7년 연속 최우수 등급은 협력사와 함께 만든 성과"라며 "앞으로도 협력사와의 협력을 바탕으로 함께 성장하는 건설산업 생태계 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com