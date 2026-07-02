HD현대삼호, 목포 복지시설 2곳 건립·확충…사회공헌 확대

AI 핵심 요약beta
- HD현대삼호가 2일 목포 복지시설 신·증축에 17억6000만 원을 투입했다
- 원산동 문화복지센터 신축과 노인복지관 소강당 증축으로 지역 복지 인프라를 확충한다
- HD현대삼호는 올해 농어촌 상생·복지 등 추가 사회공헌사업에 15억 원을 집행할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[영암=뉴스핌] 조은정 기자 = HD현대삼호가 목포지역 복지 인프라 확충에 30억 원대 사회공헌을 투입한다.
2일 HD현대삼호에 따르면 회사는 올해 약 17억6000만 원을 들여 목포시 내 복지시설 2곳을 신·증축해 지자체에 기부채납할 계획이다. 지역 복지 수요 증가에 대응하고 생활 밀착형 시설을 확충하기 위한 사업이다.
연산동 일원에는 11월 말 준공을 목표로 총 11억 3000만 원을 투입해 '원산동 문화복지센터(가칭)'가 건립된다. 연면적 389㎡, 지상 2층 규모로 조성되며 1층에는 건강검사와 상담이 가능한 다목적 복지실이, 2층에는 주민회의와 문화 프로그램 운영을 위한 다목적 공간이 들어선다.
호남동 목포시노인복지관에는 9월까지 6억 3000만 원을 투입해 2층에 178㎡ 규모의 다목적실(소강당)을 증축한다. 해당 시설은 교육, 회의, 각종 행사 등 지역 주민과 복지관 이용자를 위한 공간으로 활용될 예정이다.
HD현대삼호 관계자는 "지역사회와 상생하는 기업으로서 복지 향상과 지역 활성화를 위한 지원을 지속하겠다"고 말했다.
이와 함께 회사는 올해 총 15억 원 규모의 추가 사회공헌사업도 추진한다. 지자체 및 지역 기관과 협력해 농어촌 상생, 복지, 교육·문화·행사 등 다양한 분야 지원이 이어질 예정이다.
ej7648@newspim.com