[종합] 국조특위, 잠실 개표소 봉쇄 27일만 진입·현장검증…시위는 계속

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40분간 현장 검증…경찰 약 1500명 투입

시위대 일부 끌려나가…검증 종료 후에도 시위 이어져

시위자 간 충돌도…남성 2명 병원 이송

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 6.3 지방선거 투표용지 부족사태를 조사하는 국회 국정조사특별위원회(국조특위)가 개표소 봉쇄 시위 27일 만에 잠실 개표소에 진입해 현장을 검증했다. 일부 시위대는 국조특위 진입을 막으며 잠실 개표소 입구를 막고 버티다가 강제 해산됐다.

국조특위는 2일 오후 1시10분쯤 경찰 지원을 받아 서울 송파구 올림픽공원 잠실 개표소(핸드볼경기장)에 진입해 약 40분 동안 현장을 검증했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 조사 중인 윤상현 국회 국정조사특별위원회 위원장을 비롯한 위원들이 2일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 조사를 마친 후 이동하고 있다. 2026.07.02 khwphoto@newspim.com

국조특위가 현장 검증을 한다는 소식을 접한 시위 참여자 약 100명은 이날 오전 9시30분부터 핸드볼경기장 2-1 출입구에 모였다. 이들은 '한미공조 국제수사' 등 구호를 외쳤다. 대표적인 부정선거론자인 황교안 자유와혁신 대표도 출입구 앞에서 '국민의 동의없는 국정조사 중단하라'는 피켓을 들고 항의했다.

국조특위 소속 국회의원들은 낮 12시경 올림픽공원 주차장에 도착했다. 경찰은 출입구 쪽 시위대에게 이동로 확보 등을 위한 경찰관 조치에 경찰관을 폭행하거나 협박하면 공무집행 방해로 처벌될 수 있다며 협조를 요청하는 방송을 했다.

국회의원들은 오후 12시 45분경 하차해 2-2 출입구로 이동했다. 경찰 기동대 20여개 부대 등 경력 1500명이 투입돼 출입구 주변을 봉쇄했다. 진입로를 확보하는 과정에서 경찰이 일부 시위대를 강제 이동 조치했다.

현장 검증을 마친 국조특위 의원들은 주차장으로 이동해 올림픽공원을 떠났다. 의원들이 현장을 떠날 때도 일부 시위대는 "가짜 의원 꺼져라" 등을 외치며 반발했다.

시위대는 국조특위 현장 검증이 마무리 된 이후에도 핸드볼경기장 주변에서 태극기와 성조기를 들고 "부정선거 재선거 당일투표 수개표" 구호 등을 외치며 집회를 이어갔다. 강제 해산 조치가 있었던 2-2 출입구 앞에도 10여명이 자리를 지켰다.

국조특위는 이번 조사에서 투표함 등에 대한 별도 이송 조치를 취하지 않았다. 내부에는 여전히 투표함 약 380개가 남아있다.

현장 곳곳에서는 시위 참여자끼리도 충돌했다. 일부 참가자가 다른 참가자에게 출입구 앞 라인 뒤로 가달라고 하자 출입구를 막아야 하는데 왜 비워 놓냐면서 언쟁을 벌였다.

이외에도 서로 피켓을 가리지 말라며 시비가 붙는 등 사소한 충돌이 이어졌다. 참가자 간에 몸싸움이 벌어지면서 남성 2명이 쓰러져 인근 병원으로 이송됐다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 국회 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사특별위원회가 2일 오후 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 마련된 개표소 현장점검을 앞두고 경찰병력이 배치되고 있다. 2026.07.02 khwphoto@newspim.com

gdy10@newspim.com