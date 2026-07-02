SK하이닉스, 1조4000억 상생 프로젝트 가동

AI 핵심 요약beta
- SK하이닉스는 2일 AI반도체 상생 자금 1.4조 투입했다
- 연구개발부터 테스트·양산·판매까지 전 주기 지원한다
- 실증 인프라·펀드·상생결제로 협력사 경쟁력 강화한다
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1~3차 협력사까지 지원 확대…AI 반도체 공급망 경쟁력 강화
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK하이닉스가 인공지능(AI) 반도체 산업 경쟁력 강화를 위해 향후 5년간 1조4000억원 규모의 상생 자금을 투입한다. 협력사의 기술개발부터 양산·판매까지 전 과정을 지원하는 '성장 주기 맞춤형 상생 모델'을 통해 국내 반도체 생태계 경쟁력을 끌어올리겠다는 구상이다.
SK하이닉스는 2일 서울 중구 SKT타워에서 열린 'SK-1·2·3차 협력사 간 상생 협약식'에서 이 같은 계획을 발표했다. 이번 상생 모델은 연구개발(R&D), 테스트·검증, 양산, 판매 등 사업 전 주기에 걸쳐 협력사를 지원하는 것이 핵심이다.
우선 기술개발 단계에서는 'R&D 도전 보상제'를 새로 도입한다. 자금 부담으로 기술개발에 어려움을 겪는 협력사를 대상으로 초기 개발비의 최대 50%를 선제 지원하며, 연구개발이 실패하더라도 기술적 기여도를 인정해 비용을 정산해준다. 이와 함께 특허 공유, 미세 패턴 웨이퍼 제공 등 기존 지원 프로그램도 지속 운영한다.
테스트·검증 단계에서는 용인 반도체 클러스터 1기 내에 1000평 규모의 실증 인프라 '트리니티 팹(Trinity Fab)'을 구축해 내년 개방한다. 협력사들은 실제 양산 라인과 동일한 환경에서 장비와 소재를 검증할 수 있게 된다.
양산 단계에서는 저금리 자금 지원을 위한 '동반성장 펀드'를 운영하고, 스마트팩토리 구축, 보안, ESG, 안전·보건·환경(SHE) 분야 컨설팅을 2·3차 협력사까지 확대한다.
판매 단계에서는 납품대금 지원 펀드 확대와 함께 한 달 네 차례 대금 정산, 10일 이내 지급 체계를 유지해 협력사의 자금 유동성을 높인다. 상생결제 시스템도 지속 운영해 공급망 전반의 연쇄 자금 경색을 예방할 계획이다.
SK하이닉스는 "협력사가 세계적인 기술 기업으로 성장할 수 있도록 전폭적으로 지원해 국가 반도체 생태계의 기초 체력을 강화하겠다"며 "건강한 공급망을 기반으로 글로벌 AI 시장을 선도해 나가겠다"고 밝혔다.
syu@newspim.com