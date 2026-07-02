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이정학 동해시장, '글로벌 해양도시·예산 1조·응급 30분' 띄운다

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  • 이정학 동해시장이 1일 취임사에서 도시 전환을 선언했다.
  • 동해시를 해양경제·미래산업 중심지로 재편하겠다고 했다.
  • 예산 1조원과 응급의료 30분 도시를 핵심 공약으로 내세웠다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

항만·미래산업·교육복지·생명보호 6대 과제로 도시 전환 승부

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 민선9기 이정학 동해시장이 지난 1일 취임사에서 '동해시 전 영역의 위기'로 규정하며 동해시 대전환을 강조했다. 

2일 동해시에 따르면 이정학 동해시장은 취임사 첫머리에서 석탄·시멘트·항만·물류로 대표되는 산업화의 공로를 강조한 뒤 인구감소·산업 구조 변화·지역경제 침체를 '동해시 전 영역에 확산된 위기'로 규정했다.

또 청년 유출, 골목상권과 전통시장 침체, 향토기업 존폐, 노후 화력발전소 중단이라는 키워드를 통해 기반 산업 붕괴를 진단하고 복지·의료·교육·문화·교통까지 "전환이 절실하다"고 못 박은 것이다.

동시에 그는 인공지능·디지털 전환·기후위기·에너지 전환, 북극항로·해양산업 성장 등을 '준비된 도시에게만 기회가 되는 변화'로 제시하며 동해시를 "대한민국 동쪽 끝이 아닌 북방·세계로 뻗어가는 출발점"으로 재프레이밍했다. 전통 산업 위기와 신(新)해양·디지털 경제 기회를 한 문장 안에 묶어 '도시 전환'의 정당성을 확보하고 있다.

이정학 동해시장 취임식.[사진=동해시] 2026.07.01 onemoregive@newspim.com

이 시장이 취임사에서 반복해 강조한 3대 미션은 '글로벌 해양도시 동해시', '예산 1조원 시대 개막', '응급의료 30분 책임도시'다.

이 시장이 구상한 글로벌 해양도시는 동해항·묵호항을 단순 화물 처리 공간에서 해양산업·해양관광·해양방위산업이 연결된 해양경제 중심 도시로 재편하는 것이다. 해양을 축으로 물류·관광·산업·안보·교육이 선순환하는 생태계를 통해 "기업이 찾아오고 청년이 떠나지 않는 도시"를 만들겠다는 구상이다.

예산 1조원 시대는 동해형 핵심사업 패키지 설계, 중앙부처·국회와의 상시 협력, 강원특별자치도와 연계한 재원 확대를 통해 연간 예산 1조원 달성을 목표로 삼았다. 재정 규모를 청년 일자리·복지·교육·문화·교통·미래산업 투자로 연결되는 "성장의 마중물"로 규정하고 확보 재원을 시민이 체감하는 변화로 전환하겠다고 했다.

응급의료 30분 책임도시와 관련해 그는 "응급 30분, 생명을 지키는 동해시"를 목표로 응급의료 30분 대응체계와 동해형 통합돌봄 체계 구축을 내걸었다. 아이부터 어르신까지 골든타임 안에 치료받을 수 있는 '생명보호 안심도시'를 도시 브랜드 수준으로 끌어올리겠다는 메시지를 전달했다.

이 시장은 3대 미션 구체화를 위한 6대 과제도 제시했다. 이 시장이 제시한 6대 과제는 ▲성장하는 해양경제▲신뢰받는 행정▲도약하는 미래산업▲매력적인 문화관광 도시▲함께하는 교육복지▲생명보호 안심도시다.

6대 과제의 첫 번째인 '성장하는 해양경제'와 관련해 동해항은 해양안보 인프라 집적·북극항로 지원을 위한 다기능 복합항만으로 묵호항은 여객·해양관광 특화 항만으로 재편하는 복수 항만 전략을 내놓았다.

주춤한 재개발은 공공주도 선도사업 확충으로 민간 리스크를 줄여 재가동하고 네이비 시티 건설과 해양교육 체험시설 유치로 해양도시 이미지·해양교육·관광자원을 동시에 키우겠다는 계획이다. 이는 글로벌 해양도시 공약의 실행 축이자 동해항·묵호항 기능 재배치를 통한 도시 브랜딩 전략으로 해석된다.

이어 그는 민원 원스톱 처리 시스템, 친절 최우선 가치, 부패 취약분야 개선, 양방향 홍보·소통으로 '친절·청렴·책임'을 행정 3대 키워드로 내세우며 '신뢰받는 책임행정'을 설명했다. 또 "시장 권한은 나누고 책임은 본인이 짊어지겠다"는 내용은 공직자에게 '정치적 보호막'을 약속한 대목으로 공직자들의 소신과 적극행정을 이끌어 내는 대목이다.

'도약하는 미래산업'과 관련해 그는 AI 국가전략과 연계한 AI 기업 유치, 디지털 전환 산업 생태계 구축, 수소·청정에너지 산업 육성으로 산업구조를 "미래지향적 구조"로 바꾸겠다고 선언했다.

"산업은 미래로, 생활경제는 튼튼하게"라는 문구로 첨단산업 육성과 민생경제 안정을 동시에 지향하는 방향을 압축하고 있다. 이는 기존 석탄·시멘트·화력발전 의존 구조를 단계적으로 AI·에너지·디지털로 전환하겠다는 도시 전략으로 해석된다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 이정학 동해시장 당선인이 민선9기 시정 운영에 대해 설명하고 있다. 2026.06.29 onemoregive@newspim.com

'매력적인 문화관광 도시'에 대해 그는 '슬로우트래블' 개념을 전면에 내세워 걷고·쉬고·자고·일하는 체류형 감성관광을 지향하며 한섬 종합리조트 개발, 무릉별유천지 산악형 명품 문화관광지 조성, 관광지와 상권이 어우러지는 구조를 통해 시민 일상과 관광객 경험을 연결하는 문화관광 도시를 목표로 한다.

'함께하는 교육복지'와 관련해서는 영유아·아동·여성·장애인·유공자·취약계층·어르신까지 생애주기별 맞춤형 복지서비스 강화, 유아·초등·어르신 돌봄 공공책임제, 초등돌봄 및 중·고 진로·진학지원 확대, 생활체육·문화예술 기반 확충 등이 제시됐다.

'생명보호 안심도시'는 공공보건 의료 기능 강화, 건강 안전망 강화, 건축·경관·교통 통합관리체계를 통한 주차·대중교통 개선, 미세먼지·쓰레기 등 환경 개선 목표공시제를 통해 생활환경을 개선하겠다고 했다. 실효성 중심 도시재생과 주거환경 개선으로 "시민 중심, 최적의 정주여건"을 확보하겠다는 구상은 응급의료 공약과 결합해 '생활 안전·정주 도시' 이미지를 설계하는 구상이다.

이정학 시장의 취임사는 상당 분량을 공직사회와 시민참여에 할애하며 공약 실현의 '조건'을 동시에 제시하고 있다. 공직자에게는 "친절은 기본, 청렴은 원칙, 책임은 결과로 증명"이라는 문장을 던지며 책상보다 현장, 규정보다 해결책, 실패를 두려워하지 않는 적극·창의행정을 주문했다.

이정학 시장은 취임사를 통해 항만·재정·응급의료라는 3대 축 위에 해양경제·미래산업·문화관광·교육복지·생명보호·행정혁신을 촘촘히 얹고 공직사회와 시민참여를 실행 기반으로 삼겠다는 '도시 전환 로드맵'을 선언한 것으로 보인다.

관건은 이 방대한 약속을 데이터·우선순위·재원 계획으로 얼마나 빠르게 구체화하느냐와 청년·고령층·지역 산업 위기가 심화되는 속도를 정책 실행력이 따라잡을 수 있느냐에 따라 민선9기의 성패가 갈릴 것으로 보인다.

onemoregive@newspim.com

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[단독] 위례선 트램, 법 공방에 개통 '제동' [서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 위례선 노면전차(트램)를 둘러싼 법령 해석 논란과 관련해 서울경찰청을 상대로 행정심판을 청구했다. 트램 전용로에 도로교통법 적용 여부를 두고 양 기관의 해석이 엇갈리면서 교통안전심의 절차가 사실상 중단된 상태다. 이번 행정심판 결과에 따라 올해 12월로 예정된 위례선 트램 개통 일정에도 영향을 미칠 가능성이 제기된다. 1일 업계에 따르면 지난 4월 서울시는 서울경찰청을 상대로 국민권익위원회 소속 중앙행정심판위원회에 행정심판을 청구했다. 위례선 트램 전용로가 교통안전심의 대상이 아니라고 판단한 서울경찰청의 결정을 바로잡겠다는 취지다. 아직 양측에 심리기일이 통보되지 않은 상태다. 재결기간으로 지정된 7월 20일 전에 심리가 진행될 것으로 전망된다. 트램이란 도로 위에 레일을 깔고 달리는 전기 철도차량이다. 서울시가 조성 중인 위례선 트램은 마천역(5호선)을 출발해 복정역(수인분당선·8호선)과 남위례역(8호선)을 잇는 총연장 5.4㎞, 12개 정거장의 노면전차 노선이다. 2021년 착공에 돌입한 후 현재 공정률 96.1%다. 개통 목표는 올해 12월이다. 서울시는 트램 전용로 관련 횡단구간에 대한 신호기, 횡단보도 및 신호등 등 교통안전시설을 마련했다. '교통안전시설 등 설치·관리에 관한 규칙'에 따라 도로 교통사고 방지 및 교통소통 확보 목적으로 교통안전시설을 설치할 경우 각 관할 경찰청 교통안전시설 심의위원회의 심의를 거쳐야 한다. 교통안전시설의 종류와 설치 기준 등은 도로교통법과 시행규칙을 따른다. 다만 서울시와 서울경찰청은 위례선 트램이 도로교통법 내 어떤 조항에 해당하는지를 두고 이견을 보이고 있다. 서울시는 도로교통법 제2조7의2를 위례선 트램에 적용해야 한다고 주장한다. 해당 조항은 트램 전용로를 '도로에서 궤도를 설치하고 안전표지 또는 인공구조물로 경계를 표시하여 설치한 도로 또는 차로'로 규정한다. 시는 법이 이미 트램 전용로를 도로의 한 형태로 인정하고 있다는 점을 근거로, 경찰청이 위례선 트램 전용로 전 구간에 대한 교통안전심의를 진행해야 한다고 보고 있다. 반면 서울경찰청은 도로교통법 제2조1를 근거로 내세운다. 해당 조항에서 정의한 도로(도로법에 따른 도로, 유료도로법에 따른 유료도로, 농어촌도로 정비법에 따른 농어촌도로, 불특정 다수의 사람 등이 통행할 수 있도록 공개된 곳으로 안전하고 원활한 교통을 확보할 필요가 있는 장소)에 위례선 트램 전용로가 해당하지 않는다는 것이다. 위례선 트램 전용로는 경찰청 교통안전심의 대상이 아니라는 입장이다. 이에 트램 전용로 관련 교통안전시설에 대한 교통안전심의가 이뤄지지 않고 있다. 서울시는 트램이 도로와 맞닿아 있는 만큼, 도로교통법과 철도안전법을 중복 적용해야 한다고 주장한다. 도로교통법상 절차를 거치지 않고 철도안전법만 충족하는 상태에서 교통안전시설을 설치·운영한다면, 향후 적법성을 두고 문제가 발생할 수 있다고 우려한다. 반면 서울경찰청은 트램이 철도시설이며, 철도안전법에 따른 절차를 밟아야 한다는 시각이다. 철도안전법 관할 부처인 국토교통부 소관 사항이라는 것이다. 결국 중앙행정심판위원회의 판단이 중요할 전망이다. 위원회 재결에 불복하는 기관은 행정소송을 제기할 수 있다. 소송이 시작될 경우 위례선 트램의 개통 일정이 밀릴 가능성이 크다. 서울시 관계자는 "행정심판 결과에 따라 향후 대응을 내부적으로 검토할 예정"이라며 "국토교통부 대도시광역교통위원회에 갈등 조정을 요청한 상황"이라고 말했다. 서울경찰청 관계자는 "트램은 52톤에 달하는 중량 철도차량으로 제동거리가 일반 차량에 비해 3배 이상 길고 궤도 운행으로 회피 기동이 불가능하다"며 "철도 지식이 없는 경찰이 심의할 경우 시민 안전을 담보할 수 없어 전문기관의 안전 심의가 필수적"이라고 했다. blue99@newspim.com 2026-07-01 10:51
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강훈식, 靑 뉴미디어풀단과 특별인터뷰 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 1일 오후 3시 뉴스핌을 비롯한 청와대 뉴미디어풀단 9개 매체와 공동인터뷰를 한다. 청와대 춘추관 오픈스튜디오 개설을 기념해 마련한 '청와대 라이브' 특별인터뷰에 강 실장이 첫 게스트로 출연한다. 특별인터뷰는 뉴스핌 유튜브 채널 뉴스핌TV 등 뉴미디어풀단의 유튜브 채널에서 실시간으로 중계된다.  [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 지난 4월 22일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제8차 고위당정협의회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.22 ryuchan0925@newspim.com 뉴미디어풀단은 청와대가 변화하는 언론 환경에 발맞춰 청와대 출입과 취재 기회를 확대하고자 신설한 청와대 출입기자단이다.  현재 뉴스핌을 비롯해 고발뉴스, 굿모닝충청, 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장, 뉴스토마토, 삼프로TV, 시민언론 민들레, 시사인(IN), 장윤선의 취재편의점 9개 매체가 소속돼 있다.  뉴미디어풀단은 강 실장과 함께 이재명 정부 출범 1년 성과와 향후 과제, 외교와 사회·문화, 경제 분야에 대한 심도 있는 인터뷰와 진단을 한다.  이재명 대통령이 지난달 29일 직접 공개한 3대 메가 프로젝트를 비롯해 중동전쟁 상황에서 급박하게 진행된 원유 수급 전략 뒷이야기와 저출산 극복 대책 등 국정 현안에 대한 질의응답을 한다.  뉴스핌은 청와대 뉴미디어풀단으로서 유튜브 뉴스핌TV 채널에서 국정 현안과 정책 이슈에 대한 이슈파이터, 정국진단 라이브를 통해 차별화되고 경쟁력 있는 방송을 하고 있다. 청와대 영상 콘텐츠도 1주 평균 30개 이상 제작 중이다. 이강혁 뉴스핌 편집국장은 "대통령의 국내외 일정부터 타운홀 미팅과 부처 업무보고, 청와대 정책과 현안 브리핑을 실시간 생중계와 쇼츠, 하이라이트의 다양한 편집본으로 만들고 있다"고 말했다. 이 국장은 "뉴스핌은 현장 라이브와 오픈스튜디오 촬영, 24시간 방송이 가능한 전문성과 인력을 갖추고 있다"며 "간판 콘텐츠인 '이슈터미네이터' '긴급진단' 프로그램을 통해 담론을 형성하고 실질적인 정책·입법으로 이어지는 공익 언론의 뉴미디어 기능을 지속 강화해 나갈 계획"이라고 말했다. the13ook@newspim.com 2026-07-01 08:52

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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