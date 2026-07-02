동해시, AI 데이터센터 지원 TF팀 구성...단계별 대응 방안 마련

AI 핵심 요약beta
- 동해시가 2일 AI 데이터센터 지원 TF 구성을 검토했다고 밝혔다.
- 동해시는 관련 부서가 참여하는 협력 TF로 인허가·산단계획 등 행정 지원을 종합적으로 추진할 방침이다.
- 한전·통신사 등 관계기관과 협력체계를 강화하고 로드맵·전담조직 확대를 검토하며 신중히 대응하겠다고 했다.
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 정부의 AI 데이터센터 메가프로젝트와 관련된 지원 체계를 마련하기 위해 'AI 데이터센터 지원 TF' 구성을 검토하고 있다고 2일 밝혔다.
동해시가 데이터센터 프로젝트의 대상지로 포함됨에 따라 사업 추진에 필요한 행정 절차 및 현안을 체계적으로 지원하기 위해 전담팀을 만들기로 했다. 검토 중인 TF는 경제·산업, 도시계획, 건축, 환경, 교통, 안전, 상하수도, 세무, 홍보 등의 관련 부서가 참여하는 협력 체계로 운영될 예정이다.
TF는 사업 진행 시 필요한 인허가 및 다양한 심의 지원 외에도 산업단지 이용계획, 용수 공급, 기반시설 검토, 세수 분석 등 각 분야의 현안을 종합적으로 검토하고 사업이 원활하게 진행될 수 있도록 행정 지원 역할을 수행할 계획이다.
또 한국전력공사와 통신사 등 여러 관계기관과의 협력체계를 강화하고 사업 추진 단계별 대응 방안을 마련하는 방향으로 신속한 행정 지원 기반을 구축할 예정이다.
향후 사업 추진 여건에 맞춰 종합 로드맵을 마련하고, 필요한 경우 전담 조직의 확대와 전문인력 보강도 검토하기로 했다.
김정윤 부시장은 "현재 사업은 검토 단계에 있으며 확정되지 않은 사항에는 신중하게 대응하고 있다"며 "향후 사업 추진을 대비한 행정 지원 체계를 미리 준비하고 정부 정책과 사업 추진 일정에 맞춰 관계기관과 긴밀히 협력해 나가겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com