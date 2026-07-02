전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.02 (목)
KYD 디데이
전국 지자체

속보

더보기

민선9기 김정중 양양군수 "오직 민생·사계절 관광으로 머무는 양양 만들겠다"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 김정중 양양군수는 2일 취임 기자회견에서 민생 우선과 군정 5대 원칙, 사계절 관광도시 비전을 제시했다.
  • 민생 안정 대응단·생활불편 센터 설치, 사계절 축제·교육·교통·복지·산악·공항 관광벨트로 지역 활력과 정주 매력 제고에 나서겠다고 밝혔다.
  • 오색 케이블카·연어 양식단지·역세권 개발을 투명하게 추진하고 접경지 특별예산·청렴 인사로 군정 신뢰를 회복하겠다고 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

5대 군정 원칙·현안 사업·관광·공항·인구·청렴 구상 종합 제시
'365일 사계절 축제도시'…낙산–남대천 잇는 원스톱 경제벨트 구상
오색 케이블카·K-연어·역세권 개발, 40년 현안에 투명·속도전 예고

[양양=뉴스핌] 이형섭 기자 = 민선9기 김정중 양양군수가 취임 기자회견에서 '오직 민생'을 최우선 가치로 내세우며 군정 운영의 5대 원칙과 사계절 관광도시 비전, 주요 현안 사업과 공항·인구·청렴 구상까지 양양군정의 큰 방향을 종합적으로 제시했다.

김 군수는 2일 취임 기자회견에서 "군민의 절박한 요구를 외면하는 군정은 더 이상 존재할 수 없다"며 "실추된 양양군의 명예와 붕괴된 군정을 군민의 신뢰 위에서 다시 구축하겠다"고 밝혔다. 그는 "그동안 양양군은 전국을 떠들썩하게 하는 불명예스러운 일들로 신뢰와 피로감이 임계점에 도달했고 왜곡된 소문으로 상인들이 생계 위기를 겪었다"며 "지난 모든 것을 내려놓고 처음부터 다시 시작하겠다"고 말했다.

김 군수는 군정 운영의 5대 원칙으로 ▲투명·공정 행정▲적극적인 현장 행정▲봉사 행정▲기회의 균등 행정▲성과 중심 행정을 제시하면서 "행정 과정을 군민에게 소상히 공개해 어떠한 청탁과 특혜도 발붙이지 못하게 하겠다"고 강조했다.

민생을 최우선 가치로 내세운 김 군수는 취임 직후 첫 지시사항으로 '양양 민생 안정 및 군정 혁신 특별대책'을 가동했다고 밝혔다. 그는 소상공인·취약계층·군민 일상 불편 해소를 위해 '민생 안정 현장 대응단'을 즉각 가동하고 각 읍·면에 '생활불편 대응센터'를 설치해 가로등·쓰레기 수거·도로 파손 등 생활 현안에 행정이 먼저 다가가 해결하겠다고 설명했다.

[양양=뉴스핌] 이형섭 기자 = 김정중 양양군수가 민선9기 운영 방향을 설명하고 있다. 2026.07.02 onemoregive@newspim.com

김정중 "양양은 오색 케이블카에만 매몰되는 사이 주민들이 정말 필요로 하는 작은 부분들을 제대로 챙기지 못했다"며 "읍·면 총무팀 중심의 생활불편 대응과 부군수가 단장이 되는 '민생 안전 현장 지원단'을 통해 읍·면에서 소화하기 어려운 현안을 단계적으로 해결하겠다"고 거듭 밝혔다.

김 군수는 "사계절 축제도시 머무는 양양으로 체질을 바꾸겠다"며 여름 한철·특정 해변에 편중됐던 기존 관광 패러다임을 사계절 내내 활력이 넘치는 '365일 체류형 축제도시'로 전환하겠다는 구상을 밝혔다. 낙산 해변과 양양 시내, 남대천을 잇는 '원스톱 경제벨트'를 완성해 관광객의 동선을 골목상권 매출로 이어지게 하겠다는 계획도 내놓았다.

구체적으로는 겨울철 낙산 해변 '모닥불 축제'를 대표 콘텐츠로 육성하고 축제 기간을 한 달 정도로 늘려 겨울 대표 축제로 자리매김시키겠다는 의지를 드러냈다. 김 군수는 "모닥불을 피워놓고 감자·생선을 구워 먹는 가족 체험 만족도가 매우 높았다"며 "남대천 낙화·유등 축제도 검토해 겨울 남대천 갈대 경관과 어우러진 사계절 관광 자원으로 만들겠다"고 설명했다.

양양 관광 지형에 대해서는 "양양은 바닷가에 관광지가 편중돼 있고 산악 관광은 사실상 오색 하나에 머물러 있다"고 진단했다.

그는 과거 추진되다 중단된 '탁장사 권역' 사업을 다시 꺼내 "양양이 사이클·자전거의 고장이자 바다와 산악을 함께 가진 만큼, 철인3종·철인5종 경기와 힘센 장사를 뽑는 이벤트성 축제를 통해 산악을 활용한 관광 상품을 만들 수 있다"고 말했다. 앵두 축제와 인근 마을을 연계해 양떼목장·승마 체험 코스를 도입하는 등 마을별 특화 축제로 사계절 관광 축을 확장하겠다는 계획도 밝혔다.

교육 분야에서 김 군수는 "아이 교육 때문에 고향을 떠나는 양양이 아니라 교육 때문에 찾아오는 양양을 만들겠다"며 교육복합커뮤니티센터 조기 건립과 양양교육지원청 개청 추진을 통해 글로벌 교육도시 기반을 마련하겠다고 밝혔다.

교통·복지·농어촌 정책으로는 교통 약자를 위한 버스 공영제 단계적 도입과 자율주행 스마트 농기계 지원 확대, 어르신 맞춤형 복지, '양양군민 참마음 대중교통망'(기존 공약 표현 기준) 등을 통해 농가·어르신·교통 약자를 위한 맞춤형 복지 체계를 구축하겠다고 했다.

그는 "양양은 농촌 유학을 강원도에서 가장 많이 운영하는 지역으로 서울에서 가장 가까운 동해안이라는 입지와 서핑·청정 환경 덕분에 학부모들의 선호가 높다"며 "교육·복지·교통을 연계해 지역 소멸 대응과 정주 매력을 높이겠다"고 덧붙였다.

굵직한 현안으로 꼽히는 오색 케이블카 설치 사업, 스마트 6차 산업 양식단지(육상 연어 양식단지) 조성, 역세권 개발 등과 관련해 김 군수는 "갈등과 소모전의 대상이 아니라 양양의 미래를 여는 사업으로 전환하겠다"고 강조했다.

오색 케이블카에 대해 그는 "82년 처음 시작된 뒤 40년 가까이 끌어온 사업"이라며 "조건부 승인에 따라 다양한 부처(산림청·국립공원공단·환경부 등)와 인허가가 얽힌 복합 사업이다 보니 내년 말 준공 목표는 물리적으로 불가능한 상황"이라고 설명했다.

이어 "시간 지연으로 사업비 상승이 불가피하지만 과거처럼 감춰놓고 진행하는 행정에서 벗어나 소식지 등을 통해 진행 상황과 쟁점을 군민에게 소상히 알리고 군민의 뜻에 따라 단계적으로 풀겠다"며 "중단을 전제로 삼기보다 투명성과 속도에 방점을 두겠다"고 말했다.

스마트 6차 산업 양식단지와 K-연어 산업에 대해서는 "양양의 미래 100년을 책임질 신성장 사업이자 양양 경제·일자리를 도약시킬 가장 가까운 산업"으로 규정했다. 그는 "동원산업을 중심으로 진행 중이나 해수 인입 문제로 예타 통과 이후 속도가 더디다"며 "중앙정부와 협의를 통해 제도·인허가 문제를 풀어 적극 추진하겠다"고 밝혔다.

역세권 개발과 관련해서는 "기본계획 수립부터 단계별로 신속하게 추진해 양양의 새로운 성장 동력으로 다듬겠다"고 밝혔다.

양양국제공항과 동해안 관광 축에 대해 김 군수는 "양양은 공항과 서울~양양 고속도로를 가진 강원도에서 입지 조건이 가장 좋은 지역임에도 이를 충분히 살리지 못했다"고 평가했다. 그는 "양양 공항을 중심으로 강원 동해 8경 관광 벨트, 올림픽 유산 관광 벨트, 접경·평화 관광 벨트 등을 연계해 양양 중심 관광축으로 활성화시키겠다"고 밝혔다.

파라타항공 취항으로 정기노선이 재개된 상황을 언급하며 "노선 확대와 동남아 노선이 추진 중이며 화물공항 전환 필요성을 국토부·관세청·관련 부처와 논의했다"고 설명했다. 그는 "양양공항이 살아날 수 있도록 제도적 걸림돌을 고쳐서라도 활성화 방안을 만들 필요가 있다"며 중앙정부와의 협의를 통해 해법을 모색하겠다고 말했다.

인구·지역 소멸 대응과 소득 지원과 관련해 김 군수는 "양양군은 군 단위 중 유일하게 폐광·접경 특별예산 등 각종 특별 지원사업이 없는 곳"이라며 "38선·대안 철책·철광 폐광 등 과거의 어려움을 감안해 접경지 특별예산 대상에 포함될 수 있도록 대통령령 개정을 추진, 세입 기반을 넓혀야 한다"고 강조했다.

그는 농촌 기본소득과 같은 제도 도입에 대해 "군에서도 해당 사업에 들어갈 수 있도록 노력하겠지만, 제도화 이전에는 일자리 창출과 청년·학생 지원, 교육·관광 활성화를 통해 양양을 살찌우는 방안을 병행하겠다"고 했다.

최근 양양에서 벌어진 사건들로 청렴·부패 방지 대책 필요성이 제기된 데 대해 김 군수는 "모든 공무원이 부패했다고 보지 않는다. 특정 소수의 일로 양양 공직자 전체가 매도되는 것은 옳지 않다"며 "인사 청탁이 들어오면 어머니가 청탁을 하더라도 두 번 인사에서 배제하겠다는 각오로 공정 인사를 실천하겠다"고 말했다. 열심히 일하는 공무원이 능력으로 인정받는 인사 시스템을 통해 적극행정·성과행정을 뒷받침하겠다는 구상이다.

마지막으로 김 군수는 "우리 양양군 많이 사랑해 주십시오"라고 말문을 열면서 "양양이 어려워진 이유 중 하나가 확인되지 않은 마약 얘기들이 전국적으로 확산되면서 '양양에는 절대로 보내지 마라'는 말까지 나왔기 때문"이라며 그간의 상황을 설명했다.

그는 "지금까지 우리 양양군에서 부족했던 모습들은 제가 정말로 사과드리겠다"며 "앞으로 이런 일이 다시 일어나지 않도록 제가 중심축에 서서 올바른 양양, 살기 좋은 양양, 바른 양양을 만들어 가겠다"고 강조했다. 

onemoregive@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
[단독] 위례선 트램, 법 공방에 개통 '제동' [서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 위례선 노면전차(트램)를 둘러싼 법령 해석 논란과 관련해 서울경찰청을 상대로 행정심판을 청구했다. 트램 전용로에 도로교통법 적용 여부를 두고 양 기관의 해석이 엇갈리면서 교통안전심의 절차가 사실상 중단된 상태다. 이번 행정심판 결과에 따라 올해 12월로 예정된 위례선 트램 개통 일정에도 영향을 미칠 가능성이 제기된다. 1일 업계에 따르면 지난 4월 서울시는 서울경찰청을 상대로 국민권익위원회 소속 중앙행정심판위원회에 행정심판을 청구했다. 위례선 트램 전용로가 교통안전심의 대상이 아니라고 판단한 서울경찰청의 결정을 바로잡겠다는 취지다. 아직 양측에 심리기일이 통보되지 않은 상태다. 재결기간으로 지정된 7월 20일 전에 심리가 진행될 것으로 전망된다. 트램이란 도로 위에 레일을 깔고 달리는 전기 철도차량이다. 서울시가 조성 중인 위례선 트램은 마천역(5호선)을 출발해 복정역(수인분당선·8호선)과 남위례역(8호선)을 잇는 총연장 5.4㎞, 12개 정거장의 노면전차 노선이다. 2021년 착공에 돌입한 후 현재 공정률 96.1%다. 개통 목표는 올해 12월이다. 서울시는 트램 전용로 관련 횡단구간에 대한 신호기, 횡단보도 및 신호등 등 교통안전시설을 마련했다. '교통안전시설 등 설치·관리에 관한 규칙'에 따라 도로 교통사고 방지 및 교통소통 확보 목적으로 교통안전시설을 설치할 경우 각 관할 경찰청 교통안전시설 심의위원회의 심의를 거쳐야 한다. 교통안전시설의 종류와 설치 기준 등은 도로교통법과 시행규칙을 따른다. 다만 서울시와 서울경찰청은 위례선 트램이 도로교통법 내 어떤 조항에 해당하는지를 두고 이견을 보이고 있다. 서울시는 도로교통법 제2조7의2를 위례선 트램에 적용해야 한다고 주장한다. 해당 조항은 트램 전용로를 '도로에서 궤도를 설치하고 안전표지 또는 인공구조물로 경계를 표시하여 설치한 도로 또는 차로'로 규정한다. 시는 법이 이미 트램 전용로를 도로의 한 형태로 인정하고 있다는 점을 근거로, 경찰청이 위례선 트램 전용로 전 구간에 대한 교통안전심의를 진행해야 한다고 보고 있다. 반면 서울경찰청은 도로교통법 제2조1를 근거로 내세운다. 해당 조항에서 정의한 도로(도로법에 따른 도로, 유료도로법에 따른 유료도로, 농어촌도로 정비법에 따른 농어촌도로, 불특정 다수의 사람 등이 통행할 수 있도록 공개된 곳으로 안전하고 원활한 교통을 확보할 필요가 있는 장소)에 위례선 트램 전용로가 해당하지 않는다는 것이다. 위례선 트램 전용로는 경찰청 교통안전심의 대상이 아니라는 입장이다. 이에 트램 전용로 관련 교통안전시설에 대한 교통안전심의가 이뤄지지 않고 있다. 서울시는 트램이 도로와 맞닿아 있는 만큼, 도로교통법과 철도안전법을 중복 적용해야 한다고 주장한다. 도로교통법상 절차를 거치지 않고 철도안전법만 충족하는 상태에서 교통안전시설을 설치·운영한다면, 향후 적법성을 두고 문제가 발생할 수 있다고 우려한다. 반면 서울경찰청은 트램이 철도시설이며, 철도안전법에 따른 절차를 밟아야 한다는 시각이다. 철도안전법 관할 부처인 국토교통부 소관 사항이라는 것이다. 결국 중앙행정심판위원회의 판단이 중요할 전망이다. 위원회 재결에 불복하는 기관은 행정소송을 제기할 수 있다. 소송이 시작될 경우 위례선 트램의 개통 일정이 밀릴 가능성이 크다. 서울시 관계자는 "행정심판 결과에 따라 향후 대응을 내부적으로 검토할 예정"이라며 "국토교통부 대도시광역교통위원회에 갈등 조정을 요청한 상황"이라고 말했다. 서울경찰청 관계자는 "트램은 52톤에 달하는 중량 철도차량으로 제동거리가 일반 차량에 비해 3배 이상 길고 궤도 운행으로 회피 기동이 불가능하다"며 "철도 지식이 없는 경찰이 심의할 경우 시민 안전을 담보할 수 없어 전문기관의 안전 심의가 필수적"이라고 했다. blue99@newspim.com 2026-07-01 10:51
사진
강훈식, 靑 뉴미디어풀단과 특별인터뷰 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 1일 오후 3시 뉴스핌을 비롯한 청와대 뉴미디어풀단 9개 매체와 공동인터뷰를 한다. 청와대 춘추관 오픈스튜디오 개설을 기념해 마련한 '청와대 라이브' 특별인터뷰에 강 실장이 첫 게스트로 출연한다. 특별인터뷰는 뉴스핌 유튜브 채널 뉴스핌TV 등 뉴미디어풀단의 유튜브 채널에서 실시간으로 중계된다.  [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 지난 4월 22일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제8차 고위당정협의회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.22 ryuchan0925@newspim.com 뉴미디어풀단은 청와대가 변화하는 언론 환경에 발맞춰 청와대 출입과 취재 기회를 확대하고자 신설한 청와대 출입기자단이다.  현재 뉴스핌을 비롯해 고발뉴스, 굿모닝충청, 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장, 뉴스토마토, 삼프로TV, 시민언론 민들레, 시사인(IN), 장윤선의 취재편의점 9개 매체가 소속돼 있다.  뉴미디어풀단은 강 실장과 함께 이재명 정부 출범 1년 성과와 향후 과제, 외교와 사회·문화, 경제 분야에 대한 심도 있는 인터뷰와 진단을 한다.  이재명 대통령이 지난달 29일 직접 공개한 3대 메가 프로젝트를 비롯해 중동전쟁 상황에서 급박하게 진행된 원유 수급 전략 뒷이야기와 저출산 극복 대책 등 국정 현안에 대한 질의응답을 한다.  뉴스핌은 청와대 뉴미디어풀단으로서 유튜브 뉴스핌TV 채널에서 국정 현안과 정책 이슈에 대한 이슈파이터, 정국진단 라이브를 통해 차별화되고 경쟁력 있는 방송을 하고 있다. 청와대 영상 콘텐츠도 1주 평균 30개 이상 제작 중이다. 이강혁 뉴스핌 편집국장은 "대통령의 국내외 일정부터 타운홀 미팅과 부처 업무보고, 청와대 정책과 현안 브리핑을 실시간 생중계와 쇼츠, 하이라이트의 다양한 편집본으로 만들고 있다"고 말했다. 이 국장은 "뉴스핌은 현장 라이브와 오픈스튜디오 촬영, 24시간 방송이 가능한 전문성과 인력을 갖추고 있다"며 "간판 콘텐츠인 '이슈터미네이터' '긴급진단' 프로그램을 통해 담론을 형성하고 실질적인 정책·입법으로 이어지는 공익 언론의 뉴미디어 기능을 지속 강화해 나갈 계획"이라고 말했다. the13ook@newspim.com 2026-07-01 08:52

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동