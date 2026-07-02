[베트남 증시] 모멘텀 부재, 3일 만에 하락...저가 매수세 커지며 증권주에 유동성 집중

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

VN 지수(호찌민증권거래소) 1,866.35(-0.86, -0.05%)

HNX 지수(하노이증권거래소) 306.73(-6.43, -2.05%)



[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 2일 베트남 증시는 하락했다. 관망세가 짙어진 가운데, 큰 폭의 변동성을 보였으며, 저가 매수에 유동성이 집중됐다.

호찌민 VN지수는 0.05% 하락한 1,866.35포인트, 하노이 HNX지수는 2.05% 내린 306.73포인트로 거래를 마쳤다.

VN지수는 이틀 연속 소폭 상승한 뒤 이날 반락한 것이다. 상승 모멘텀이 부족한 가운데, 은행주 및 일부 대형주에서 조정 압력이 발생하면서 부동산 부문의 지지력을 상쇄했다.

주목할 만한 점은 시장 유동성이 지속적으로 감소하고 있다는 점이다. 이날 전체 시장의 거래액은 18조 3,655억 동(1조 836억 원)으로, 이는 전 거래일 대비 8%, 지난 3개월 평균치 대비로는 약 25% 감소한 것이라고 베트남 플러스는 전했다.

뱅킹 타임스는 양대 거래소의 거래 체결액이 약 12조 7,050억 동에 그치며 지난 8거래일 중 최저치를 기록했다고 짚었다.

분석가들은 "(거래액 감소는) 자본 유출 때문이 아니라 매수자들이 저가에 주문을 내고 기다리면서 체결 가능성이 크게 낮아진 것"이라며 "이러한 움직임은 투자자들의 신중한 심리를 반영한다. 매수와 매도 간 힘겨루기로 인해 시장은 좁은 범위 내에서 횡보하고 있다"고 지적했다.

이어 "시장은 향후 거래일 동안에도 횡보세를 이어갈 가능성이 높다"며 "다만 증권주로의 강력한 자금 유입과 일부 주요 우량주의 상승은 긍정적인 신호로 작용하여 VN지수가 안정적인 추세를 유지하고 새로운 상승 동력을 기다리는 토대를 마련하고 있다"고 덧붙였다.

[그래픽=비엣 스톡 파이낸스 캡처] 베트남 증시 호찌민 VN지수 2일 추이

증권 부문으로 현금 흐름이 집중됐지만, 섹터 내 종목별 흐름은 엇갈렸다. BVS(Bao Viet Securities Joint Stock Company), HCM(Ho Chi Minh City Securities Corporation), CTS(VietinBank Securities Joint Stock Company), FTS(FPT Securities Joint Stock Company), VDS(Viet Dragon Securities Corporation) 등은 큰 폭으로 상승했지만 SSI(SSI Securities Corporation), VCI(Vietcap Securities Corporation), ORS(Orient Securities Company) 등은 소폭 조정을 겪었다.

자금이 증권 섹터 전반에 고르게 분산되기보다는 독특한 스토리를 가진 종목에 집중되고 있음을 시사한다고 뱅킹 타임스는 분석했다.

다른 업종들도 혼조세를 보였다. 석유 및 가스 부문에서는 PVD(PetroVietnam Drilling & Well Services Corporation), BSR(Petrovietnam Refining And Petrochemical Corporation), PVS(PetroVietnam Technical Services Corporation)가 모두 1% 이상 하락하며 매도 압력을 받았지만, POW(PetroVietnam Power Corporation)는 2% 이상 상승하며 드물게 상승했다.

소재 부문 역시 모멘텀을 확보하지 못한 가운데 HPG(Hoa Phat Group), GVR(Vietnam Rubber Group), GEX(Vietnam Electrical Engineering Equipment JSC), DGC(DucGiang Chemicals Group Joint Stock Company)는 하락한 반면, DPM(Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Corporation), BMP(Binh Minh Plastics Joint Stock Company), PHR(Phuoc Hoa Rubber Joint Stock Company)는 상승했다.

외국인 투자자들은 4,270억 동 규모의 순매도를 기록했다.

hongwoori84@newspim.com