KB신용정보, 주택금융공사 '전세보증금반환보증 권리조사' 사업자 선정

AI 핵심 요약beta
- KB신용정보가 2일 한국주택금융공사 전세보증금반환보증 권리조사 용역 최종 사업자로 선정됐다.
- KB신용정보는 2026년 7월부터 2029년 6월까지 권리조사와 채권양도통지 대행 및 사후관리 업무를 수행한다.
- 전용 전산 시스템 구축으로 권리조사 효율성과 정확성을 높여 전세보증금반환보증 제도의 안정적 운영을 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB신용정보가 한국주택금융공사(HF)가 발주한 '전세보증금반환보증 권리조사 및 채권양도통지 업무 용역'의 최종 사업자로 선정됐다고 2일 밝혔다.
이번 사업은 총 41억 6800만원 규모다. KB신용정보는 2026년 7월부터 2029년 6월까지 3년 동안 관련 업무를 수행하게 된다.
전세보증금반환보증은 임대인이 반환해야 할 전세보증금을 한국주택금융공사가 보증하는 공적 제도다. KB신용정보는 이번 계약에 따라 보증서 발급을 위한 사전 심사 단계부터 사후관리까지 권리조사 업무 전반을 담당한다.
주요 업무는 ▲전세보증금반환보증 취급 시 임대인 일치 여부 ▲선순위 설정금액 ▲소유권 침해 여부 등에 대한 권리조사와 임차인의 임대차보증금 반환청구권에 대한 채권양도통지 대행 및 도달 사실 확인 등이다.
보증 취급 이후의 사후관리도 수행한다. 매월 대상 주택의 경·공매 진행 여부와 임대인 변동을 조사해 공사에 통지하고, 임차인의 전입 상태와 임차권 유지 여부를 점검해 보증사고를 사전 예방하는 구조다.
KB신용정보는 사업의 안정적 수행을 위해 한국주택금융공사 전세보증금반환보증 전용 전산 시스템을 구축해 운영할 계획이다. 디지털 기반의 업무 프로세스 고도화를 통해 권리조사 서비스의 효율성과 정확성을 높인다는 방침이다.
이번 사업자 선정은 KB신용정보가 보유한 신용조사 및 권리조사 역량과 정보기술(IT) 시스템 운용 능력, 정보보안 체계 등을 종합적으로 고려해 결정됐다.
KB신용정보 관계자는 "전세 사기 등 주 불안에 대한 사회적 관심이 높은 상황에서 전세보증금을 지키는 한국주택금융공사의 파트너로 선정됐다"라며 "축적된 권리조사 경험과 디지털 역량을 바탕으로 제도의 안정적인 운영을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com