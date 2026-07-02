롯데렌탈, 자체 신용등급으로 9000만달러 외화채 조달

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 롯데렌탈이 해외 자본시장에서 9000만달러 규모의 장기 자금 조달에 성공했다. 은행이나 계열사 보증 없이 자체 해외 신용등급만으로 외화채를 발행하며 조달 구조를 다변화하고 금리 경쟁력을 확보했다.

롯데렌터카 서울역 지점 [사진=롯데렌탈]

롯데렌탈은 지난 6월 30일 만기 3년, 9000만달러 규모의 외화 변동금리채를 발행했다고 2일 밝혔다. 발행일 기준 환율을 적용하면 약 1400억원 규모다.

이번 발행은 국내 채권시장의 조달 비용 부담이 커지는 가운데 해외 자본시장을 활용해 장기 자금을 확보했다는 점에서 의미가 있다. 롯데렌탈은 원화채 대비 최대 40bp 낮은 금리로 자금을 조달했다.

특히 이번 조달은 은행이나 계열사의 지급보증 없이 롯데렌탈의 자체 해외 신용등급만으로 이뤄졌다. 롯데렌탈은 무디스와 피치로부터 각각 Baa3, BBB- 등급을 3년 연속 유지하고 있다. 두 등급 모두 투자적격등급이며 전망은 '안정적'이다.

롯데렌탈은 이번 해외채 발행을 통해 이자비용 절감 효과도 기대하고 있다. 원화채 대비 40bp의 금리 절감 효과는 연간 약 36만달러, 만기 3년 기준 총 약 18억원의 이자비용 절감으로 이어진다는 설명이다.

이번 발행에는 대만, 홍콩, 싱가포르 등 아시아 주요 기관투자자들이 참여했다. 롯데렌탈은 보증에 의존하지 않고도 해외 투자자 기반을 확보해 향후 추가 해외 조달을 위한 투자자 관계 기반도 마련했다고 평가했다.

글로벌 투자자들의 참여 배경에는 견조한 실적도 작용했다. 롯데렌탈은 2025년 매출 2조9188억원, 영업이익 3125억원을 기록했다. 전년 대비 각각 4.5%, 9.7% 증가한 수치다.

올해 1분기에도 매출 7309억원, 영업이익 836억원을 기록하며 수익성 개선 흐름을 이어갔다. 전년 동기 대비 매출은 6.6%, 영업이익은 24.8% 증가했다. 회사는 렌탈 본업 중심의 포트폴리오 재편과 원가 혁신 효과가 수익성 개선으로 이어지고 있다고 설명했다.

확보한 자금은 안정적인 유동성 유지와 렌탈 본업 중심의 자산 성장에 활용될 예정이다. 롯데렌탈은 해외 자본시장 접근을 지속 확대해 사업 성장을 위한 재무 안정성을 강화한다는 방침이다.

롯데렌탈 관계자는 "이번 외화 변동금리채 발행은 자체 신용등급만으로 글로벌 투자자들의 참여를 이끌어냈다는 점에서 의미가 있다"며 "조달 구조 다변화를 지속해 금융시장 환경 변화에 유연하게 대응하고, 확보된 유동성을 바탕으로 사업 성장 기반을 확대해 나가겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com