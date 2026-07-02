케이카, 상반기 중고차 판매 64% '2000만원 이하'

AI 핵심 요약beta
- 케이카가 2일 2026년 상반기 저가 중고차 판매가 늘었다고 밝혔다
- 2000만원 이하·경차·준중형·주행거리 긴 차량 비중이 커졌다고 했다
- 전기·하이브리드 등 친환경차 비중이 늘고 디젤차는 줄었다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 국내 최대 직영중고차 플랫폼 케이카가 2026년 상반기 판매 데이터를 분석한 결과, 저가 차량 수요가 크게 늘어난 것으로 나타났다.
2일 케이카에 따르면 2000만원 이하 차량의 판매 비중이 64.4%로 전년 동기 60.1%보다 4.3%포인트 증가했다.
가격대별로는 1천만원 미만 차량이 23.5%(전년 동기 20.0%), 1000만원 이상 2000만원 미만이 40.9%(0.8%포인트 증가)를 차지했다. 주행거리 측면에서 5만km 이하 차량은 36.8%로 5.1%포인트 내려간 반면, 5만~10만km 차량은 47.7%로 2.5%포인트 올랐다.
차종별로는 경차와 준중형차 선호도가 높아졌다. 경차는 15.4%(1.2%포인트 증가), 준중형차는 13.3%(0.8%포인트 증가)였다. SUV는 34.2%로 가장 높은 비중을 유지했으나 증가폭은 0.3%포인트에 그쳤다. 상반기 판매량 1위는 캐스퍼였으며, 더 뉴 그랜저와 아반떼 AD가 뒤를 이었다.
연료별로는 친환경차 선호도가 높아졌다. 전기차 판매 비중은 1.7%로 전년 동기 0.7%보다 2배 이상 증가했고, 하이브리드 차량도 8.6%로 0.3%포인트 올랐다. 디젤 차량은 14.1%로 2.3%포인트 내려갔다.
정인국 케이카 사장은 "상반기 중고차 시장에서는 가격 부담을 낮추면서도 만족도를 확보하려는 소비 성향이 뚜렷하다"고 말했다.
y2kid@newspim.com