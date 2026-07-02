현대로템, 로봇·수소 조직 통합

AI 핵심 요약beta
- 현대로템은 1일 조직 개편을 단행했다.
- 분산된 로봇·수소 조직을 통합하고 항공우주·철도 강화했다.
- 방산은 AD&RH, 철도는 RS로 바꾸며 재편했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대로템이 1일 조직 개편을 단행했다. 분산된 로봇과 수소 관련 조직을 통합하고 항공우주·철도 사업을 강화하는 내용이다.
방산 부문의 디펜스솔루션사업본부는 AD&RH사업본부로 명칭을 변경했다. 산하 조직은 기존 1사업부 4실에서 2사업부 6실 체제로 재편된다. 해외 방산 사업을 담당하던 디펜스솔루션글로벌사업부는 항공우주 사업 역할을 추가해 AD글로벌사업부로 변경된다.
방산, 철도, 에코플랜트 등 여러 부문에 분산돼 있던 로봇과 수소 영역 조직들은 RH사업부로 통합된다. RH사업부는 로봇AX사업실과 수소에너지사업실로 구성된다.
철도 부문의 레일솔루션사업본부는 RS사업본부로 명칭을 바꿨다. 산하 조직은 기존 8실 체제에서 1사업부 8실 체제로 개편된다. 국내 공공 발주와 민자 사업을 담당하던 국내사업단은 RS고객경험사업부로 격상되며, 산하 국내사업실과 민자사업실은 각각 RS국내사업실과 RS민자사업실로 변경된다. 민자사업실 내 운영·유지보수 조직은 RS O&M사업실로 격상된다.
현대로템은 이번 개편으로 글로벌 항공우주 시장에 대응하고 로봇·수소 사업의 추진력을 강화할 방침이다.
y2kid@newspim.com