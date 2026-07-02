대웅제약, 엔블로 중동·아프리카 8개국 공급 계약…1452억원 규모

AI 핵심 요약beta
- 대웅제약은 2일 아시노와 엔블로 MENA 8개국 공급 계약을 체결했다
- 이번 계약은 약 1452억원 규모로 2027년 상반기부터 사우디 등에서 순차 출시할 계획이다
- 중동·아프리카는 성인 6명 중 1명이 당뇨병을 앓는 지역으로 엔블로는 국산 SGLT-2 억제제다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대웅제약은 글로벌 제약사 아시노(Acino Pharma AG)와 제2형 당뇨병 치료제 '엔블로'(성분명 이나보글리플로진)의 중동·아프리카(MENA) 8개국 공급 계약을 체결했다고 2일 밝혔다.
계약 대상 국가는 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE), 카타르, 쿠웨이트, 오만, 바레인, 이라크, 이집트 등이다. 계약 규모는 개발·판매 마일스톤을 포함해 약 1452억원이다.
대웅제약은 올해 사우디아라비아에서 품목허가를 신청한 뒤 2027년 상반기부터 사우디아라비아를 시작으로 계약 대상 국가에서 순차적으로 허가와 출시를 추진할 계획이다.
이번 계약은 엔블로의 글로벌 사업화 이후 체결된 계약 가운데 가장 큰 규모다.
국제당뇨병연맹(IDF)에 따르면 중동·아프리카 지역은 성인 6명 가운데 1명이 당뇨병을 앓고 있는 지역이다. 의약품 시장조사기관 아이큐비아(IQVIA)는 사우디아라비아와 아랍에미리트, 쿠웨이트, 이집트 등 4개국의 지난해 당뇨병 치료제 시장 규모를 약 3조7946억원으로 추산했다.
아시노는 아랍에미리트 국부펀드 ADQ가 설립한 글로벌 헬스케어 기업 아르세라 라이프사이언스(Arcera Life Sciences) 그룹 계열사로, 중동·아프리카 지역에서 의약품 영업·유통망을 운영하고 있다.
엔블로는 대웅제약이 개발한 SGLT-2 억제제 계열의 제2형 당뇨병 치료제로, 신장에서 포도당 재흡수를 억제해 혈당을 낮추는 기전의 국산 신약이다.
대웅제약은 엔블로가 저용량에서도 혈당 강하 효과를 확인했으며, 신기능이 저하된 당뇨병 환자군에서도 다양한 임상 지표 개선 결과를 확인했다고 설명했다.
박성수 대웅제약 대표는 "이번 계약은 엔블로의 글로벌 수출 계약 가운데 최대 규모"라며 "아시노와 협력해 중동·아프리카 시장에서 제품 공급을 확대해 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com