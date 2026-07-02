이노진 '볼빅', 네이버플러스 스토어 '넾다세일' 참여

AI 핵심 요약beta
- 항노화 솔루션 기업 이노진이 2일 볼빅 브랜드로 네이버플러스 스토어 넾다세일에 참여한다고 밝혔다.
- 행사는 7월 5일까지 진행되며 세보 샴푸 등 전 제품에 최대 25% 할인과 20% 할인 혜택을 제공한다.
- 대용량 구매 고객에게 볼륨 부스트 브러쉬를 증정하며 네이버포인트와 쿠폰을 활용하면 추가 할인도 가능하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 항노화 솔루션 개발기업 이노진의 두피·헤어 케어 브랜드 '볼빅'이 네이버플러스 스토어 상반기 결산 행사 '넾다세일'에 참여한다고 2일 밝혔다.
행사는 7월 5일까지 진행되며 볼빅 공식 스마트스토어에서 전 제품 할인 프로모션을 실시한다. 대표 제품인 '세보 샴푸원', '세보 모이스처 샴푸', '세보 리페어링 샴푸'는 최대 25% 할인이 적용되고, 세보·W·S 솔루션 라인과 솔트 케어 스케일러, 더 플러스 헤어토닉 등 전 제품에는 20% 할인 혜택이 제공된다.
회사에 따르면 500g, 1000g 등 대용량 제품을 구매하는 고객에게는 두피 케어용 '볼빅 볼륨 부스트 브러쉬'를 사은품으로 증정한다. 네이버포인트 적립과 쿠폰 혜택을 함께 활용하면 추가 할인이 가능하다.
볼빅 관계자는 "여름철 두피 관리 수요가 증가하는 시기에 맞춰 고객들이 제품을 부담 없이 경험하도록 이번 프로모션을 준비했다"고 설명했다. 제품별 할인 혜택과 사은품 증정 등 자세한 내용은 볼빅 공식 네이버 스마트스토어에서 확인할 수 있다.
nylee54@newspim.com