현대위아, 경남 지역 장애인 일자리 확대 나선다

AI 핵심 요약beta
- 현대위아가 2일 경남형 장애인 동행일자리 MOU를 체결했다.
- 현대위아는 표준사업장 주식회사 터에 7.5% 투자했다.
- 2027년까지 장애인 근로자 200명 채용 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대위아가 경남 지역 장애인 일자리 확대에 나선다. 현대위아는 한국장애인고용공단과 '경남형 장애인 동행일자리 사업' 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 2일 밝혔다.
이 사업은 경상남도가 총괄하고 한국장애인고용공단, 지역 유관기관, 기업이 함께 추진하는 민관 협력형 장애인 고용 사업이다. 경상남도는 신규 장애인 표준사업장을 설립해 지역 장애인에게 안정적인 일자리를 제공할 계획이다.
현대위아는 협약을 통해 장애인 표준사업장 '주식회사 터'에 7.5% 지분을 투자한다. 주식회사 터는 장애인이 문화예술·체육 활동을 기반으로 경제 활동을 할 수 있도록 운영된다. 미술과 음악 등 문화예술 활동과 스포츠 훈련, 각종 장애인 체육대회 참가 등을 통해 역량을 키우게 된다. 2027년까지 장애인 근로자 200명을 채용하고, 이후 400명까지 확대할 계획이다.
현대위아는 지난해 장애인 표준사업장 '주식회사 재성'에 18% 지분을 투자했으며, 이곳에서 판매하는 샐러드, 커피, 차 등을 매월 1회 이상 구매해 직원 선물과 취약 계층 기부에 활용하고 있다.
지분 투자 외에도 용역 거래 시 장애인 연계고용 사업장과의 협업을 늘리고 있다. 사내 행사에 쓰는 홍보 인쇄물, 현수막, 조형물 제작 과정에서도 협업을 확대하고 있다. 또한 사회공헌 프로그램인 '드림카'를 통해 장애인보호작업장을 포함한 복지기관에 매년 차량을 지원하고 있으며, 2013년부터 현재까지 전달한 차량은 총 180대다.
y2kid@newspim.com