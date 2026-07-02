아크릴, AI 데이터센터 시장 진출

모듈형 데이터센터에 GPUBASE 플랫폼 적용

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 아크릴이 AI 인프라 운영 플랫폼 'GPUBASE'를 국내 모듈형 데이터센터 구축 사업에 공급하기로 했다. 아크릴은 2일 11억원 규모의 1차 GPUBASE 공급계약을 체결했다고 2일 밝혔다.

이번 계약은 모듈형 데이터센터에 적용되는 보급형 GPUBASE 공급 건이다. 회사에 따르면 1차 공급에서는 자원 운영과 작업 스케줄링을 중심으로 한 기본형 구성을 제공한다. 후속으로 예정된 2차 고급형은 통합 관제 대시보드를 포함한 풀스택 구성으로, NVIDIA H200 NVL GPU 서버, 직접액냉(DLC) 랙, 고속 네트워크 패브릭을 갖춘 고밀도 연산 환경에 적용될 예정이다.

모듈형 데이터센터는 전력·냉각·서버·네트워크 등 핵심 설비를 컨테이너 단위로 규격화해 현장에 빠르게 설치하는 방식이다. 대규모 중앙집중형 시설보다 구축 기간이 짧고 수요에 따라 유연하게 확장할 수 있어, GPU 인프라를 직접 갖추기 어려운 지역·공공·연구·산업 현장의 분산형 인프라 대안으로 주목받고 있다.

아크릴 로고. [사진=아크릴]

정부는 'AI 데이터센터'를 국가 핵심 인프라로 육성하겠다는 계획을 제시했다. 정부는 SK·GS·네이버와 협력해 1단계로 8.4GW 규모의 AI 데이터센터를 구축하고, 투자 유치를 포함해 약 550조원 규모의 민관 투자를 추진한다. SK의 2단계 확장 프로젝트까지 포함하면 2035년까지 총 18.4GW 규모로 확대될 전망이다.

GPUBASE는 GPU·서버·스토리지·네트워크 자원을 하나의 환경에서 관리하는 AI 인프라 운영 플랫폼이다. 자원 배분, 작업 스케줄링, 통신 최적화, 통합 관제, 장애 감지·복구 등을 지원해 데이터센터 운영 효율을 높인다. 아크릴은 이를 모듈형 데이터센터뿐 아니라 향후 대형 AI 데이터센터까지 확대 적용한다는 계획이다.

아크릴은 최근 글로벌 3대 클라우드 환경에서 1,272개 GPU 규모로 진행한 'K-Scale Evaluation'에서 GPUBASE의 성능검증을 실시했다. 해당 검증에서 GPUBASE는 고부하 AI 학습 환경의 처리 속도를 최대 24배 향상시키고, GPU 활용률을 90% 이상으로 높이는 결과를 보였다. 이를 통해 유휴 자원을 줄이고 작업 처리 효율을 높여 데이터센터 총소유비용(TCO) 개선과 전력비용 절감에 기여할 수 있다.

아크릴 관계자는 "이번 계약은 GPUBASE가 실증 단계를 넘어 실제 AI 데이터센터 구축 현장에 적용되는 첫 사례"라며 "모듈형 데이터센터를 시작으로 다양한 인프라 환경에서 안정적인 운영 역량을 입증해 나가겠다"고 말했다. 아크릴은 2차 고급형 공급을 포함해 국산 AI 인프라 운영 플랫폼의 상용 적용 사례를 확대하고 데이터센터 운영 소프트웨어 시장에서 경쟁력을 강화할 계획이다.

nylee54@newspim.com