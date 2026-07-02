넥스트바이오메디컬, 넥스피어에프 美 FDA 허가 절차 착수 본격화

AI 핵심 요약beta
- 넥스트바이오메디컬이 2일 넥스피어에프 FDA 기술문서 사전 검토를 시작했다고 밝혔다.
- 넥스피어에프는 TAP 프로그램 선정으로 임상 진행 중 주요 기술문서를 제출해 사전 검토를 받고 있다.
- 비임상·품질 자료를 먼저 검토받아 허가 준비 효율성을 높이고 미국 시장 진출을 신속히 추진할 계획이라고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 의료기기 전문기업 넥스트바이오메디컬이 혈관내색전촉진용보철재 넥스피어에프에 대한 미국 식품의약국(FDA)의 기술문서 사전 검토를 시작했다고 2일 밝혔다.
넥스피어에프는 현재 미국 FDA 허가를 위한 임상시험이 진행 중이며, 전체 목표 환자의 약 50%를 등록 완료했다. 회사는 지난해 TAP(Total Product Lifecycle Advisory Program) 프로그램에 선정된 후 임상 결과를 제외한 주요 기술문서를 FDA에 먼저 제출했으며, 이에 대한 FDA의 사전 검토가 시작됐다고 전했다.
회사에 따르면 TAP 프로그램은 혁신 의료기기의 개발부터 허가, 상용화에 이르는 전 과정에서 FDA와 지속적으로 협의하며 규제 자문과 기술 지원을 받을 수 있도록 마련된 제도다.
일반적으로는 허가용 임상시험 종료 후 임상 결과와 함께 기술문서를 제출해 심사를 받지만, TAP 프로그램 선정 제품은 임상시험 진행 중에도 임상 결과를 제외한 주요 기술문서를 FDA에 제출하고 사전 검토를 받을 수 있다. 이를 통해 허가 신청 전에 FDA의 요구사항을 미리 확인하고 필요한 사항을 선제적으로 보완할 수 있어 임상시험과 인허가 준비를 병행할 수 있다.
이번에 제출한 자료에는 생물학적 안전성 평가, 동물시험, 멸균 밸리데이션을 비롯해 제품의 안전성과 성능을 입증하기 위한 주요 비임상 및 품질 자료가 포함됐다.
넥스트바이오메디컬 관계자는 "미국 임상시험이 계획대로 진행되는 가운데 FDA와의 협의를 통해 체계적으로 허가를 준비하고 있다"며 "임상시험과 기술문서 검토를 병행함으로써 허가 준비의 효율성을 높이는 것은 물론, 미국 시장 진출을 위한 허가 절차를 더욱 신속하게 진행할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
nylee54@newspim.com