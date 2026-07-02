코빗, 시장상황 확인 쉽게 모바일 앱 홈 화면 개편

AI 핵심 요약beta
- 코빗이 2일 모바일 앱 홈 화면을 개편했다.
- 홈에 시장 지표 카드와 기간별 차트를 넣었다.
- 바로가기와 보유자산 공간도 추가했다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 국내 가상자산 거래소 코빗이 2일 모바일 앱 홈 화면을 개편했다.
이번 개편은 이용자가 홈 화면에서 시장 상황을 보다 쉽게 확인할 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다. 새로워진 홈 화면에는 비트코인 도미넌스, 코빗 프리미엄, 공포·탐욕 지수 및 주요 종목의 RSI 등의 시장 지표가 카드 형태로 제공된다. 이용자는 각 항목을 클릭해 기간별 추이 차트와 상세 설명을 확인할 수 있다.
또한, 자주 사용하는 서비스로 신속하게 이동할 수 있는 '바로가기' 버튼과 보유 자산을 직관적으로 정리한 공간이 추가돼, 한 화면에서 시장 정보와 주요 기능을 쉽게 이용할 수 있도록 했다.
이정우 코빗 CTO는 "이용자가 복잡한 절차 없이 홈 화면에서 시장과 관심 종목을 신속하게 확인할 수 있도록 개편했다"며 "앞으로도 사용자 경험을 향상시키는 방향으로 지속적인 서비스를 개선할 계획이다"라고 말했다.
dedanhi@newspim.com