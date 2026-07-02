번개장터, 한터글로벌과 전략적 제휴…K-팝 트렌드 분석 강화

AI 핵심 요약beta
- 번개장터와 한터글로벌이 2일 K-팝 실거래 데이터 제휴를 체결했다
- 번개장터 거래와 번장 글로벌 데이터가 한터 트렌드 차트 핵심 지표로 활용된다
- 7월 말부터 후즈팬 스토어 음반 판매량이 한터차트와 음악방송 순위에 실시간 반영된다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 번개장터의 K-팝 실거래 데이터가 글로벌 음악 차트의 새로운 지표로 활용된다.
국내 테크 리커머스 플랫폼 번개장터는 2일 실시간 음악 차트 운영사 한터글로벌과 데이터 및 스토어 연동을 위한 전략적 제휴를 체결했다고 밝혔다. 이번 협력을 통해 번개장터에서 이뤄지는 K-팝 음반과 굿즈 거래 기록은 한터차트가 새롭게 선보인 '트렌드 차트'의 핵심 데이터로 반영된다.
이번 제휴는 국내외 K-팝 팬덤의 실제 소비와 거래 흐름을 기반으로 '실시간 팬덤 활성도'를 보여주는 지표를 구축하기 위해 추진됐다. 특히 국내 거래뿐 아니라 글로벌 플랫폼 '번장 글로벌(Bunjang Global)'을 통한 해외 팬들의 거래 데이터까지 반영해 전 세계 K-팝 팬덤의 소비 트렌드를 보다 입체적으로 분석한다.
지난 1일 신설된 한터차트 '트렌드 차트'는 번개장터의 실거래 데이터에 한터차트의 글로벌 인증 데이터를 더해 집계된다. 또한 자체 어뷰징 필터링 시스템을 거쳐 거래 기록을 검증한 뒤 온라인 소셜 언급량과 유입률 등 다양한 데이터를 종합 반영해 순위를 산정한다.
양사는 음반 판매 데이터 연동도 확대한다. 오는 7월 말부터는 번개장터 프로상점에 입점하는 한터차트 '후즈팬 스토어'에서 판매된 정품 음반 구매 기록이 한터차트 음반 판매량에 실시간 반영된다. 이에 따라 해당 판매량은 국내 주요 음악방송 순위 집계에도 활용될 예정이다.
번개장터 관계자는 "K-팝 팬덤의 활발한 취향 거래가 이뤄지는 플랫폼으로서 실거래 데이터가 팬덤 소비 흐름을 보여주는 의미 있는 지표로 인정받게 돼 뜻깊다"며 "신뢰할 수 있는 거래 환경을 바탕으로 전 세계 K-팝 팬덤 문화의 건강한 확산에 기여하겠다"고 밝혔다.
moonddo00@newspim.com