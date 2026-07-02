송혜교·서경덕 교수, 워싱턴DC 독립운동 발자취 알리는 안내서 1만부 기증

AI 핵심 요약beta
- 배우 송혜교와 서경덕 교수가 2일 워싱턴DC 한인 독립운동 안내서 1만부를 기증했다.
- 안내서는 워싱턴 주미대한제국공사관에 비치돼 관람객에게 배포되고 해외 독립운동 거점 정보와 역사를 담았다.
- 두 사람은 지난 15년간 해외 독립운동 유적지 안내서·간판·부조 작품 기증 프로젝트를 꾸준히 이어왔다.
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 송혜교와 서경덕 성신여대 교수가 손잡고 미국 워싱턴DC 지역 한인들의 독립운동 역사를 알리는 안내서 1만부를 기증했다고 2일 밝혔다.
이번 안내서는 한국어와 영어로 제작되었으며 현재 워싱턴DC 내 주미대한제국공사관에 비치되어 관람객들에게 배포되고 있다.
안내서에는 주미대한제국공사관을 비롯해 구미외교위원부, 주미외교위원부 등 현지 독립운동 거점들의 상세한 위치와 역사적 활동상이 담겼다.
서 교수는 "해외 소재 대한민국 독립운동 유적지의 보존 실태가 여전히 열악한 상황"이라며 "국민들의 지속적인 관심과 현지 방문이 유적지를 지켜내는 가장 큰 원동력이 될 것"이라고 강조했다. 현장 방문이 어려운 경우 웹사이트 '해외에서 만난 우리 역사 이야기'를 통해 안내서 원본 파일을 내려받을 수 있다.
두 사람의 이번 행보는 해외 주요 도시의 독립운동 역사를 알리기 위한 프로젝트의 연장선이다. 그간 뉴욕, 파리, 도쿄, 상하이, 멕시코시티 등 전 세계 11개 주요 도시에 안내서를 기증해왔다.
한편 서 교수와 송혜교는 지난 15년간 호흡을 맞춰 해외 독립운동 유적지 40곳에 한국어 안내서와 한글 간판을 설치하고, 독립운동가 부조 작품을 기증하는 등 의미 있는 활동을 꾸준히 이어오고 있다.
taeyi427@newspim.com