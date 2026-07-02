에피소드컴퍼니, 나홍진 '호프' 투자… 'K-콘텐츠' 구원투수 등판

AI 핵심 요약beta
- 에피소드컴퍼니가 2일 나홍진 감독 영화 '호프'에 투자하며 영화 라인업을 공격적으로 확장했다.
- '호프'는 칸영화제 경쟁 부문 초청과 전 세계 200여개국 선판매로 올여름 최고 기대작으로 꼽힌다.
- 시장 전문가들은 에피소드컴퍼니가 칸 초청 대형 IP를 확보하며 침체된 한국 영화 시장의 구원투수 역할을 하고 있다고 평가했다.
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글로벌 IP 기업으로 도약
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 올해 영화 투자·배급 사업에 본격적으로 뛰어든 코스닥 상장사 에피소드컴퍼니가 나홍진 감독의 기대작 '호프'(HOPE)에 베팅하며 공격적인 라인업 확장에 나섰다고 2일 밝혔다.
'호프'는 제79회 칸영화제 경쟁 부문에 이름을 올리며 일찍이 작품성을 인정받은 나홍진 감독의 야심작이다. 비무장지대 인근 호포항을 배경으로 정체불명의 존재에 맞서 마을을 사수하려는 이들의 사투를 그린 작품으로 황정민, 조인성, 정호연 등 국내 톱배우들은 물론 알리시아 비칸데르, 마이클 패스벤더 등 할리우드 스타들까지 합류해 제작 단계부터 화제를 모았다.
'호프'는 칸영화제 월드 프리미어 상영 직후 해외 평단과 언론으로부터 뜨거운 찬사를 받았다. 이미 전 세계 200여 개 국가 및 지역에 선판매를 완료하며 글로벌 흥행을 예고한 상태다. 올여름 극장가를 강타할 최고 기대작으로 꼽히는 만큼, 에피소드컴퍼니의 이번 투자는 시장 내에서 상당한 주목을 받고 있다.
시장 전문가들은 에피소드컴퍼니가 시장 진입 한 달 만에 칸 초청작이라는 대형 IP를 확보한 점에 주목하고 있다. 업계에는 "시장의 우려를 뚫고 확실한 눈높이로 투자를 성사시키며 '에피소드컴퍼니표' 라인업의 경쟁력을 입증했다"며 "침체된 한국 영화 시장의 구원투수 역할을 톡톡히 하고 있다"고 평가했다.
에피소드컴퍼니 측은 "장르와 규모를 불문하고 경쟁력을 갖춘 콘텐츠라면 적극적인 투자를 이어갈 것"이라며 "앞으로도 'K-IP 부스터'로서 극장가에 새로운 에너지를 불어넣는 작품들을 꾸준히 발굴하겠다"고 포부를 전했다.
taeyi427@newspim.com