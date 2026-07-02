한화솔루션, 주요 석유화학제품 가격 인하..."중소기업과 상생"

AI 핵심 요약beta
- 한화솔루션은 2일 플라스틱 가공업계와 상생 가격 정책을 시행했다
- 정부 지원으로 절감된 비용을 중소 고객사와 공유하고 PE·PVC 가격을 톤당 10만~25만원 인하했다
- 가격·공급 전략을 연계해 원가 부담 완화와 공급망 안정, 제조업 경쟁력 제고에 나선다고 밝혔다
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상생 가격정책으로 플라스틱 가공업계·제조업 경쟁력 회복 뒷받침
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 한화솔루션은 정부의 나프타 및 기초 유분 지원에 발맞춰 플라스틱 가공업계와 원가 부담을 나누는 상생 가격 정책을 시행한다고 2일 밝혔다.
PE(폴리에틸렌)와 PVC(폴리염화비닐) 등 주요 석유화학제품의 판매가격을 인하해 고객사의 비용 부담을 줄이고 공급망 안정을 지원한다는 계획이다.
이번 조치는 정부 지원으로 발생하는 비용 절감 효과를 중소 고객사와 공유하기 위한 것으로, 한화솔루션은 주요 제품을 톤당 10만원~25만원을 인하한다.
한화솔루션은 이번 가격 인하를 통해 플라스틱 가공기업의 원가 부담을 실질적으로 완화하고, 정부 지원 효과가 최종 수요산업까지 폭넓게 확산되도록 뒷받침할 계획이다. 이를 위해 가격 정책과 공급 전략을 연계해 현장에서 체감할 수 있는 지원이 이뤄지도록 할 방침이다.
또한 고객사와의 긴밀한 협의를 바탕으로 안정적인 원료 공급 체계를 유지한다. 생산·물류·영업 전 단계에서 협력 체계를 강화해 공급 차질을 최소화하고 가격 안정 목표를 함께 달성함으로써, 중장기적으로 국내 제조업 경쟁력과 공급망 복원력 제고에 기여한다는 구상이다.
한화솔루션 케미칼부문 남정운 대표는 "나프타 및 기초유분 가격 폭등에 대응한 정부의 적시 지원에 큰 도움을 받아 깊은 감사를 전한다"며 "취지에 따라 플라스틱 가공기업과 원가 부담을 함께 나누고, 안정적인 공급 체계 유지를 통한 산업 경쟁력 강화를 위해 노력하겠다"고 말했다.
tack@newspim.com