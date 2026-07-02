동국씨엠, 폐플라스틱 재활용 컬러강판 원료 함량 2.5배 확대

AI 핵심 요약beta
- 동국씨엠이 2일 리-본 그린 컬러강판 원료 함량을 25%로 높였다.
- 3년 연구개발로 페트병 재활용 효과를 2.5배로 키웠다.
- 자연석 질감 디자인을 추가해 산업재로 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 동국제강그룹의 도금·컬러강판 전문회사 동국씨엠이 폐플라스틱을 재활용한 친환경 컬러강판 '리-본 그린 컬러강판'의 재활용 원료 함량을 기존 10%에서 25%로 높였다고 2일 밝혔다.
약 3년간의 연구개발을 통해 달성한 이번 성과는 1톤당 500ml 페트병 100개 재활용 효과에서 250개 재활용 효과로 높아진 것을 의미한다.
동국씨엠은 2023년 11월 세계 최초로 폐플라스틱 재활용 소재를 활용한 컬러강판을 개발했다. 이번 기술 고도화에서는 자연석 질감을 구현한 신규 디자인 '매트'와 '스톤' 타입을 추가했다. 건축 내외장재 시장에서 차별화된 솔루션을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.
높은 폐플라스틱 재활용 원료 함량을 유지하면서도 기존 컬러강판 제품과 동일한 수준의 가공성, 내구성, 외관 품질을 확보한 회사는 전 세계에서 동국씨엠이 유일하다.
동국씨엠은 향후 리-본 그린 컬러강판의 활용 영역을 건축자재와 가전제품을 넘어 다양한 산업재로 확대할 계획이다.
y2kid@newspim.com