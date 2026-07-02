태극제약, 서울약사학술제서 하이드로퀴논 임상 가치 소개

AI 핵심 요약beta
- 태극제약은 28일 서울 약사학술제에서 도미나크림 주성분 하이드로퀴논 가치 주제로 세미나를 열었다.
- 세미나에서 색소질환 발생기전과 상담법, 하이드로퀴논의 효과와 안전성, 도미나크림 사용법과 복약지도를 소개했다.
- 행사 부스에서는 탈모·여드름·흉터·멍 치료제 등 주요 일반의약품을 전시하고 탈모 치료제 상담을 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 태극제약은 지난 28일 서울 양재aT센터에서 열린 '2026 제2차 서울약사학술제 및 제53회 팜엑스포'에 참가해 홍보 부스를 운영하고, 기미 치료제 '도미나크림'의 주성분인 하이드로퀴논의 임상적 가치를 주제로 학술 세미나를 개최했다고 밝혔다.
세미나는 김정은 약사가 '색소 질환의 병태생리와 하이드로퀴논의 임상적 가치'를 주제로 진행했으며, 약사 400여 명이 참석했다.
강연에서는 기미와 색소침착 등 색소질환의 발생 기전과 병변의 위치 및 원인에 따른 상담 방법을 소개했다. 또 표피성과 진피성 색소 여부에 따른 상담 방법과 하이드로퀴논의 임상적 가치, 기미 치료 효과 및 안전성 등에 대한 내용도 다뤘다.
이와 함께 도미나크림의 사용법과 자외선 차단의 중요성, 적정 치료 기간 등 약국에서 활용할 수 있는 복약지도 내용도 공유했다.
행사장 홍보 부스에서는 도미나크림을 비롯해 탈모 치료제 '미녹시딜바이그루트', 여드름 치료제 '아크클리어크림', 여드름 흉터 치료제 '아크스카클리어겔', 멍·붓기 치료제 '벤트플라겔', 흉터 치료제 '벤트락스겔' 등 주요 일반의약품을 전시했다.
또 햇볕화상 치료제 '아즈렌S'와 벌레물림 치료제 '쿨시드크림'도 함께 소개했으며, 특히 탈모 치료제 미녹시딜바이그루트에 대한 상담이 이어졌다.
태극제약 관계자는 "약국에서 색소질환 상담이 증가하는 만큼 실제 상담과 복약지도에 활용할 수 있는 내용을 중심으로 강의를 준비했다"며 "앞으로도 약사를 대상으로 한 학술 활동을 확대해 정확한 복약 정보 제공과 약국 상담 서비스 향상에 기여하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com