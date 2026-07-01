[프로농구] 부산 KCC, 윌비플레이와 의류 스폰서십 협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 부산 KCC이지스가 지난달 30일 윌비플레이와 공식 의류 스폰서십을 체결했다
- 계약 기간은 2년이며 연간 5억원 규모로 유니폼과 각종 용품 등 총 10억원을 후원한다
- 윌비플레이는 다양한 종목 후원 노하우로 부산 KCC이지스 선수단을 전폭 지원하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=부산 KCC이지스 프로농구단이 새로운 의류 후원사와 손을 잡았다.
KCC는 지난달 30일 형지엘리트의 스포츠 브랜드 윌비플레이(WILLBE PLAY)와 공식 의류 스폰서십 협약을 체결했다.
계약 기간은 2년이며, KCC이지스 선수단이 경기 및 훈련에 착용하는 유니폼과 의류, 각종 용품을 연간 5억 원 규모, 총 10억 원 상당의 선수단 의류 및 각종 용품을 후원한다.
윌비플레이는 야구, 축구, e스포츠 등 다양한 종목의 구단 및 선수단을 후원하며 축적한 스포츠 의류 제작 노하우와 품질 경쟁력을 바탕으로 KCC이지스 선수단을 지원할 계획이다.
윌비플레이 관계자는 "탄탄한 전력과 뜨거운 팬덤을 보유한 부산 KCC이지스 구단과 스폰서십 협약을 성공적으로 마무리하게 되어 매우 뜻깊다"며 "그간 여러 종목에서 인정받은 유니폼 제작 노하우와 우수한 제품 경쟁력을 바탕으로 선수단이 최고의 기량을 펼칠 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다"고 소감을 밝혔다.
iaspire@newspim.com