[프로농구] 형에게 졌던 동생 허훈, 형보다 나은 아우 됐다

AI 핵심 요약beta
- 부산 KCC가 13일 챔프전 5차전서 소노를 꺾고 통합우승을 차지했다.
- 허훈은 15점 6리바운드 5어시스트 활약으로 챔프전 MVP를 수상했다.
- 허재·허웅에 이어 허훈까지 MVP를 더해 '세 부자 MVP'라는 새 역사를 썼다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 우승 반지를 위해 형을 따라 부산행을 택한 동생이 결국 꿈의 무대 정점에 섰다. 허훈이 챔피언결정전 최우수선수(MVP) 트로피를 품에 안으며, 허재-허웅-허훈으로 이어지는 '허씨 농구 가문'의 역사에 새 이정표를 세웠다.
부산 KCC는 13일 고양 소노 아레나에서 열린 2025~2026시즌 프로농구 챔피언결정전 5차전에서 고양 소노를 76-68로 제압하고 시리즈 4승 1패로 우승을 확정했다. 정규리그 6위 팀의 첫 챔프전 우승이자, 구단 통산 7번째 정상이다. 코트 한가운데서 가장 큰 스포트라이트를 받은 건 이번 시즌을 앞두고 KCC 유니폼을 입은 허훈이었다.
허훈은 5차전에서 15점 6리바운드 5어시스트 2스틸을 기록하며 양 팀 가드진을 지배했다. 점수판 숫자보다 더 눈에 띈 건 흐름을 바꾸는 장면마다 등장한 존재감이었다. 공격에선 템포를 조절하며 팀 동료를 살렸고 수비에선 상대 에이스를 집요하게 괴롭혔다. 기자단 투표 결과 98표 중 79표를 얻어 챔피언결정전 MVP에 이름을 올렸다.
이 우승은 허훈 개인에게 더 각별하다. 지난 시즌 그는 수원 KT의 간판 가드로 챔피언결정전에 섰다. 그 앞을 가로막은 팀이 다름 아닌 형 허웅이 이끄는 KCC였다. 시리즈 1승 4패. 형이 트로피를 들어 올릴 때 동생은 고개를 떨궜다. 허훈은 "우승 반지 없이 은퇴하면 분명 후회할 것 같았다"고 털어놓은 바 있다. 그래서 선택했다. FA 자격을 얻자마자 KCC행. 형을 따라가는 길이자 우승을 향한 지름길이라고 믿었다.
허훈은 이번 플레이오프 내내 팀의 '엔진'이었다. 12경기에서 평균 12.8점 8어시스트 3.8리바운드 1.3스틸을 기록했다. 공격을 조율하면서도 필요할 땐 과감하게 득점에 나섰다. 위경련으로 응급실을 다녀온 뒤에도 코트에 복귀해 몸을 던지는 수비를 펼쳤다.
허훈은 "은퇴 전에 우승해보고 싶었는데, 그 꿈을 이뤘다. KCC로 이적한 건 옳은 선택이었다"며 정규리그와 챔프전 MVP 석권에 대해 "큰 의미는 두지 않겠다. 형과 나 모두 농구 인생이 많이 남았다"고 담담하게 말했다.
형 허웅은 동생의 어깨를 끌어안고 엄지를 치켜세웠다. 그는 이번 플레이오프에서 경기당 3점슛 3.2개를 꽂으며 평균 17점을 올렸다. 5차전에서도 3점슛 5개로 소노의 추격 흐름을 끊었다. 그럼에도 스포트라이트를 동생에게 기꺼이 넘겼다. 허웅은 "농구를 시작할 때부터 훈이는 재능이 있었다. 동생이지만 농구선수로서 정말 대견하다. 같은 팀에서 우승할 수 있다는 것만으로 행복하다"고 했다.
아버지 허재는 1997~1998시즌 준우승팀 소속으로 챔피언결정전 MVP를 받았다. 허웅은 2023~2024시즌 KCC 우승의 주역으로 챔프전 MVP를 품었다. 여기에 허훈이 2025~2026시즌 MVP를 추가하면서 '부자 챔피언결정전 MVP'에서 '세 부자 MVP'라는 농구사에 없는 기록을 완성했다. 허훈은 이미 2019~2020시즌 정규리그 MVP를 수상한 바 있다. 아버지와 형이 이루지 못한 '정규리그+챔프전 MVP 동시 보유'라는 타이틀도 허훈의 몫이 됐다.
psoq1337@newspim.com