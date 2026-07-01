이홍기 거창군수 취임… "군민 행복·거창 중흥 책임 다하겠다"

AI 핵심 요약beta
- 이홍기 거창군수가 1일 취임식을 열고 군정 출발을 알렸다.
- 거창군은 군민임명식으로 형식을 줄이고 소통 행정을 강조했다.
- 이 군수는 5대 정책을 제시하고 군민 행복 실현을 다짐했다.
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5대 핵심 정책 방향으로 지역경제 활성화
[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군이 민선 9기 출범과 함께 현장 중심 소통 행정을 강화하고 군민이 체감할 수 있는 실질적 성과를 내는 데 군정 역량을 집중하기로 했다.
군은 1일 군청 대회의실에서 민선 9기 제45대 이홍기 군수 취임식을 열고 군정의 새 출발을 알렸다고 밝혔다.
이날 행사에는 각계 군민과 내빈 등 300여 명이 참석했다. 이홍기 군수는 충혼탑 참배로 공식 일정을 시작한 뒤 취임식 직후 관내 주요 기관·단체를 잇따라 방문해 지역 발전을 위한 협력을 요청하며 군정 행보에 들어갔다.
취임식은 '군수는 군민이 선택한 최고경영자(CEO)'라는 기치를 내세워 권위적인 형식을 줄이고 군민 참여를 강화한 '군민임명식' 방식으로 진행됐다. 어르신, 어린이, 여성, 청년, 장애인 등 군민을 대표하는 5인이 이 군수에게 직접 임명장을 전달하는 순서를 마련해 의미를 더했다.
이홍기 군수는 취임사에서 "이 자리는 군수 개인의 취임식이 아니라 변화를 열망하는 거창군민의 뜻이 하나로 모인 군민임명식"이라며 "군민이 부여한 최고경영자로서 군민 행복과 거창 중흥에 책임을 다하겠다"고 다짐했다.
민선 9기 군정 슬로건으로는 '함께 여는 새로운 창조 거창'을 제시했다. 이를 구현하기 위한 5대 핵심 정책 방향으로 ▲농업구조 혁신성장 ▲일어나는 지역경제 ▲빈틈없는 생활복지 ▲미래인재 교육도시 ▲머무르는 문화관광을 제시했다.
취임식에서는 거창 출신 향우인 신태범 KCTC 회장이 지역 내 취약계층을 돕기 위한 '아림1004' 운동에 2억 원을 기부해 눈길을 끌었다.
신 회장은 지난 5월 '제31회 바다의 날' 기념식에서 해운·물류 산업 발전 공로로 금탑산업훈장을 수훈한 바 있어 이날 참석자들로부터 고향 인사로서 주목을 받았다.
yun0114@newspim.com