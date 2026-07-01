오도창 영양군수 '민선3선시대' 개막..."전 군민 평생연금시대 열겠다"

AI 핵심 요약beta
- 오도창 영양군수는 1일 취임식에서 민선9기 출범과 함께 전 군민 평생연금시대 실현을 선언했다.
- 오 군수는 군정 대전환과 군민 행복시대를 비전으로 제시하고 예산6000억·인구1만7000명·소득7000만 원 '6·7·7 비전' 목표를 밝혔다.
- 영양군은 전 군민 평생연금·생활인구 확대·미래형 농업·문화관광·정주여건·맞춤형 복지 강화로 군민 체감 성과 창출에 행정력을 집중할 계획이다.
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[영양=뉴스핌] 남효선 기자 = 오도창 경북 영양군수가 민선 3선시대를 열고 공식 출범했다.
1일 영양군에 따르면 오도창 군수는 이날 오전 영양군민회관에서 취임식을 갖고 "전 군민 평생연금시대 실현"을 선포했다.
이날 취임식은 영양 어린이집 원아들의 식전공연을 시작으로 ▲군민께 드리는 감사편지 ▲영상 상영 ▲취임 선서 ▲취임사 ▲민선 9기 비전 선포 퍼포먼스 순으로 진행됐다.
오 군수는 이날 취임사를 통해 민선 9기 군정의 새로운 방향으로 '군정 대전환'과 '전 군민 평생연금시대'를 핵심 비전으로 제시하고 '군민 행복시대' 실현 의지를 밝혔다.
오 군수는 또 ▲예산 6000억 원 ▲인구 1만 7000명 ▲소득 7000만 원 달성을 목표로 하는 '6·7·7 비전'을 통해 지속 가능한 성장 기반을 구축하겠다고 강조했다.
오 군수는 군민 대표와 함께 라이브 페인팅 퍼포먼스를 통해 '6·7·7 비전'을 선포하고, 더 큰 영양을 향한 도전과 성장, 군민 행복 시대 실현에 대한 의지를 다졌다.
오도창 영양군수는 "민선 9기는 영양 군정의 체질을 바꾸는 군정 대전환의 시기"라며 "주민에게 도움이 되는 일이라면 과감히 추진하고 주민에게 불편을 주는 관행은 과감히 개선하겠다"고 밝혔다.
오 군수는 또 " '전 군민 평생연금'을 시작으로 교통·주거·교육·의료 등 삶의 모든 영역을 행정이 책임지는 군민 행복 시대를 완성하겠다"고 강조했다.
영양군은 민선 9기 출범과 함께 ▲전 군민 평생 연금 추진 ▲생활인구 확대 ▲미래형 농업 육성 ▲문화 관광 경쟁력 강화 ▲정주 여건 개선 ▲맞춤형 복지 확대 등을 통해 군민이 체감하는 군정 성과 창출에 행정력을 집중할 계획이다.
nulcheon@newspim.com