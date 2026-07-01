용인특례시의회, 제10대 전반기 의장단·상임위원장 선출

AI 핵심 요약beta
- 용인특례시의회는 1일 장정순 의장과 김길수 부의장을 선출했다.
- 박병민·신나연·황재욱·안치용·김영식 의원이 상임위원장을 맡았다.
- 새 의장단은 2년간 전반기 의회를 이끌며 의정활동에 나선다.
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시의회가 1일 제304회 임시회를 열고 제10대 전반기 의장단 및 상임위원장을 선출했다.
이날 본회의에는 의원 34명 전원이 참석한 가운데 진행된 의장 선거에서 장정순 의원(풍덕천1·동천동/더불어민주당)이 의장으로, 부의장 선거에서 김길수 의원(구갈·상갈동/국민의힘)이 부의장으로 각각 선출됐다.
이어 실시된 상임위원장 선거에서는 박병민 의원(포곡·모현읍, 역북·유림1동/더불어민주당)이 의회운영위원장, 신나연 의원(구갈·상갈동/더불어민주당)이 자치행정위원장, 황재욱 의원(보정·죽전1·죽전3·상현2동/더불어민주당)이 문화복지위원장에 각각 뽑혔다.
또 안치용 의원(신갈·영덕1·영덕2·기흥·서농동/국민의힘)은 경제환경위원장, 김영식 의원(양지읍, 원삼·백암면, 유림2·동부동/국민의힘)은 도시건설위원장에 각각 선출됐다.
앞서 교섭단체 대표의원으로는 더불어민주당 대표에 이상욱 의원(보정·죽전1·죽전3·상현2동/더불어민주당), 국민의힘 대표에 강영웅 의원(풍덕천1·동천동/국민의힘)이 각각 선출돼 제10대 전반기 원구성의 밑그림을 완성했다.
장정순 신임 의장은 당선 인사에서 "의장이라는 자리는 권한이 아닌 책임의 자리라고 생각한다"며 "의원 여러분의 뜻을 존중하고 공정하고 원활한 의회 운영을 위해 최선을 다하겠다. 110만 용인특례시민의 기대에 부응하는 신뢰받는 의회를 만들기 위해 의원들과 집행부가 함께 소통하고 협력하겠다"고 밝혔다.
김길수 부의장은 "부족함에도 불구하고 믿고 힘을 모아주신 의원 여러분께 감사드린다"며 "장정순 의장을 잘 보필해 제10대 의회가 원활하게 운영되고 시민으로부터 사랑받는 의회가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 이날 선출된 의장단과 상임위원장들은 앞으로 2년간 제10대 용인특례시의회 전반기를 이끌며 시민의 삶의 질 향상과 지역 발전을 위한 의정활동에 나설 예정이다.
seraro@newspim.com