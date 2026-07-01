권순기 경남교육감 취임…"공교육 강화 미래 교육 체계 정비"

AI 핵심 요약beta
- 경남교육청이 1일 국립창원대서 권순기 교육감 취임식을 열고 교육 방향을 제시했다.
- 권 교육감은 공교육 강화로 학력·인성·돌봄을 함께하는 AI 기반 미래 교육체계 구축을 약속했다.
- 그는 학력 향상·교육복지·안전·지역성장 등 5대 과제를 제시하며 경남을 교육 때문에 찾아오는 곳으로 만들겠다고 밝혔다.
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아이 키우기 좋은 경남교육 목표 설정
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남교육청이 신임 교육감 취임과 함께 교육 정책 방향을 제시했다.
도교육청은 1일 오후 2시 국립창원대학교 종합교육관 이룸홀에서 제19대 권순기 경상남도교육감 취임식을 개최했다고 밝혔다.
취임식에는 박완수 도지사를 비롯해 도내 주요 기관장, 경남교육청 간부 공무원, 지역 교육장, 직속기관장 등이 참석했다.
권 교육감은 취임사에서 "경남교육을 제대로 바꾸어 보라는 준엄한 명령"이라고 규정하며 "경남교육을 위한 모든 목소리를 하나로 모아 원칙을 단단히 세우고 미래를 준비하는 경남교육을 이루어 내겠다"는 포부를 밝혔다.
그러면서 "공교육 강화를 통해 학력 향상과 인성교육, 돌봄을 함께하는 시스템을 구축하겠다"면서 "기초학력 책임, 인공지능(AI) 기반 맞춤형 미래 교육, 돌봄 확대 등을 포함한 공교육 체계를 정비하겠다"고 예고했다.
권 교육감은 이날 경남교육 도약을 위한 5대 핵심 과제로 ▲학력 향상과 AI 기반 미래 교육 ▲전국 최고 수준의 교육 복지 실현 ▲교육공동체 만족도 제고 ▲아이들의 안전·건강·미래 책임 ▲지역 성장을 주도하는 경남교육 완성을 제시했다.
그는 "저출산·인구 감소라는 국가 소멸 위기와 문명사적 대전환, 복합 위기를 마주한 지금 경남의 미래를 열 열쇠는 교육의 본질을 회복하는 것"이라며 "공교육을 강화해 기초학력을 책임지고 사교육에 의존하지 않고도 공교육 안에서 누구나 자신의 꿈을 펼칠 수 있는 경남을 만들겠다"고 강조했다.
권 교육감은 "도민 기대에 부응하기 위해 임기 동안 교육 역량을 집중하겠다"며 "아이들의 꿈과 미래를 위해 경남을 교육 때문에 찾아오는 곳, 아이 키우기 좋은 곳으로 바꾸겠다"고 다짐했다.
앞서 권순기 교육감은 이날 오전 창원시 마산회원구 국립3·15민주묘지를 찾아 헌화와 분향을 한 뒤 경남도교육청으로 첫 출근해 간부 공무원들과 티타임을 갖고 향후 경남교육 방향을 설명했다. 이어 박완수 경남도지사 취임식에 참석해 인사를 나눴다.
news2349@newspim.com