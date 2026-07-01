부산소방재난본부, 인명구조견 충성이 은퇴식…새 가족 품 입양

AI 핵심 요약beta
- 부산소방재난본부가 1일 충성이 은퇴식과 입양을 진행했다.
- 충성이는 7년여간 재난현장에서 281건 수색과 16명 구조를 수행했다.
- 충성이는 충북 청주시 새 가족 전원주택에서 노후를 보내게 됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 7년 1개월 동안 재난현장에서 생명을 구해온 인명구조견 '충성'이가 새로운 가족의 품으로 입양됐다.
부산소방재난본부는 1일 오후 2시 부산 해운대구에 위치한 부산 119특수대응단에서 인명구조견 '충성'이의 은퇴식을 개최했다고 밝혔다.
충성이는 마리노이즈 수컷으로 2015년 11월생이다. 산악·재난 공인 1급 자격을 갖췄으며 2019년 4월 부산1119특수대응단에 처음 배치됐다.
올해 4월까지 총 281건의 실종 및 매몰자 수색과 16명의 인명을 구조했다. 2022년 광주 아이파크 붕괴사고와 2025년 울산화력발전소 붕괴 현장에 투입돼 특수 임무를 수행한 바 있다.
이 외에도 2022년 전국119구조견 경진대회에서 1위를 차지했고 2020년 기장군 삼각산, 2023년 사하구 다대응봉 봉수대 인근에서 고령의 치매 환자를 발견해 가족의 품으로 돌려보내는 등의 활동을 펼쳤다.
이날 은퇴식은 ▲감사 꽃목걸이 수여 ▲구조활동 영상 시청 ▲입양되는 새로운 가족에게 양여증서 전달 ▲근무대원과 마지막 인사 순으로 진행됐다.
충성이는 앞으로 충북 청주시의 새 가족과 함께 넓은 전원주택에서 노후를 보낼 예정이다.
안성호 119특수대응단장은 "지난 7년여간 험준한 산악지대와 위험한 재난현장을 누비며 시민의 안전을 위해 헌신한 충성이의 노고에 깊이 감사드린다"며 "무거운 구조 임무를 내려놓고 새 가족의 따뜻한 품에서 건강하고 행복한 제2의 견생을 보내기를 진심으로 바란다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com