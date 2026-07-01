LX공사, 창사 49주년 기념식...내년 경영정상화 의지 '천명'

AI 핵심 요약beta
- 한국국토정보공사가 1일 창사49주년기념식을 열고 2027년까지 경영정상화를 달성하겠다고 밝혔다다
- 공사는 우수직원 표창과 함께 매출확대·비용절감·조직효율화 등 경영위기 극복 노력을 이어가겠다고 했다
- 또 토지보상·공유재산 위탁관리 등 신사업을 확대해 지적측량 수요 감소에 대응하고 2027년 흑자전환을 목표로 한다
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해현경장 각오로 위기 극복...지속 성장 기반 마련 '다짐'
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 한국국토정보공사(LX)는 창사 49주년을 맞아 신사업 확대와 경영 혁신을 통해 오는 2027년 경영정상화를 이루겠다는 의지를 밝혔다고 1일 밝혔다.
한국국토정보공사는 이날 전북 전주시 본사에서 어명소 사장과 위경열 노동조합 위원장 등 임직원 300여 명이 참석한 가운데 창사 49주년 기념식을 개최했다.
이날 행사에서는 지적재조사사업과 민원 처리 고객만족도 등 분야의 우수 직원에 대한 표창도 함께 진행됐다.
어명소 사장은 매출 확대와 비용 절감 인사제도 개편 조직 효율화 등 경영위기 극복을 위한 임직원들의 노력에 감사의 뜻을 전했다.
또 토지보상 전문기관 지정과 공유재산 위탁관리기관 선정 등 새로운 사업 발굴 성과를 언급하며 지속적인 혁신의 중요성을 강조했다.
공사는 정부 경영평가 결과를 엄중하게 받아들이고 지적측량 수요 감소에 대응해 신사업 발굴과 업무 방식 개선을 지속 추진해 2027년 흑자 전환과 경영정상화를 달성한다는 계획이다.
어명소 사장은 "비상경영체제의 긴 터널 끝이 보이고 있다"며 "해현경장의 각오로 전 직원이 하나 돼 맡은 역할에 최선을 다하자"고 말했다.
gojongwin@newspim.com