숭실대, '2026 대학기관평가인증' 획득…우수성 인정

4주기 첫해 평가서 교육·경영 등 종합 인정
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 숭실대학교는 한국대학교육협의회 부설 한국대학평가원이 시행한 '2026년 대학기관평가인증'에서 인증을 획득했다고 1일 밝혔다.
대학기관평가인증은 '고등교육법' 제11조의2에 근거해 대학의 교육 여건과 운영 전반을 종합적으로 평가하는 제도로, 대학의 질 보장을 위한 대표적인 평가 제도다. 이번 평가는 4주기(2026~2030년) 인증의 첫해 평가로 진행됐다.
평가는 ▲대학경영 및 사회적 책무 ▲교육과정 및 교수·학습 ▲교원 및 직원 ▲학생지원 및 시설 등 4개 영역, 24개 평가 준거를 기준으로 실시됐다.
인증을 받기 위해서는 모든 평가 영역에서 기준을 충족해야 하며 정량·정성평가를 병행해 대학의 특성과 여건을 종합적으로 반영한다.
숭실대는 전 평가 영역에서 인증 기준을 충족하며 '인증' 판정을 받았으며 이에 따라 2026년 7월 1일부터 2032년 2월 29일까지 인증 자격을 유지하게 된다.
hyeng0@newspim.com