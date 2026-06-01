숭실대, G-LAMP사업단 개소…기초과학 기반 융합연구 본격화

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AI·바이오·데이터 중심 연구 생태계 구축

산학연 협력·글로벌 네트워크 확대 추진

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 숭실대학교 G-LAMP사업단은 지난달 28일 숭실대 형남홀에서 개소식을 열고 기초과학 연구 혁신과 미래 융합인재 양성을 위한 공식 활동에 들어갔다고 1일 밝혔다.

이번 개소식에는 교육부 관계자와 유재준 전국자연과학대학장협의회장, 타 대학 G-LAMP사업단 관계자, 이윤재 숭실대 총장과 주요 보직자, 참여 교수진, 연구원, 대학원생 등 100여명이 참석했다.

숭실대학교 G-LAMP사업단은 지난달 28일 숭실대 형남홀에서 개소식을 열었다. [사진=숭실대]

행사는 이윤재 총장의 환영사를 시작으로 유재준 전국자연과학대학장협의회장의 격려사, 채홍준 교육부 과장의 축사 등으로 진행됐다.

G-LAMP사업은 교육부와 한국연구재단이 지원하는 대학 기초연구 지원사업이다. 대학의 기초과학 연구 역량을 높이고 세계적 수준의 연구 생태계를 조성하는 데 목적이 있다.

숭실대 G-LAMP사업단은 인공지능(AI), 바이오, 데이터 기반 융합연구를 중심으로 창의적 연구 환경을 마련하고 차세대 연구인재 양성에 나설 계획이다.

사업단은 기초과학 분야 연구 경쟁력을 강화하기 위해 산·학·연 협력 체계를 넓히고 공동연구와 학술 교류도 활성화한다. 국내외 연구기관과의 협력 기반을 확대해 글로벌 공동연구와 국제 네트워크 구축에도 속도를 낼 방침이다.

학부생과 대학원생의 연구 역량을 높이기 위한 프로그램도 추진된다. 첨단 연구 인프라를 조성하고 고교와 연계한 기초과학 교육 및 멘토링 프로그램을 운영해 지역사회와 연결된 연구·교육 플랫폼을 구축한다는 구상이다.

강위경 숭실대 G-LAMP사업단장은 "이번 개소식을 계기로 기초과학 기반 융합연구와 글로벌 협력을 더욱 확대하겠다"며 "미래 과학기술을 이끌 우수 연구인재 양성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

숭실대 G-LAMP사업단은 앞으로 국내외 연구기관과 협력 네트워크를 강화하고 다양한 학술·교육 프로그램을 운영해 대학의 연구 경쟁력을 높여 나갈 계획이다.

jane94@newspim.com