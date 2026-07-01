강기윤 제5대 창원특례시장 취임…"창원의 대도약 이끌겠다"

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4대 시정목표 통한 균형발전 전략

창원 발전 위한 4년 역량 투입 약속

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 민선 9기 출범과 함께 새 시정 비전을 제시했다.

시는 1일 시청 시민홀에서 '민선9기 제5대 강기윤 창원특례시장 취임식'을 개최했다고 밝혔다. 취임식에는 국회의원과 시·도의원, 인수위원, 직능·사회단체 대표, 시민 등 360여 명이 참석했다.

강기윤 시장은 취임선서에서 "시민의 뜻을 받들어 창원특례시 발전과 시민 행복을 위해 직무를 성실히 수행하겠다"고 다짐했다.

강기윤 경남 창원시장이 1일 오전 10시 시민홀에서 열린 '민선9기 제5대 강기윤 창원특례시장 취임식'에서 취임선서를 하고 있다.[사진=창원시] 2026.07.01

이어진 취임사에서는 "시민우선주의를 시정의 근간으로 삼겠다"면서 "시민이 먼저인 행정을 펼치겠다"고 말했다.

강 시장은 "창원이 새로운 도약이 필요한 전환점에 서 있다"고 규정하며 "멈춰 선 창원의 심장을 다시 뛰게 만들겠다"며 "시민과 함께 창원 대도약의 시대를 열어가겠다"고 강조했다.

민선9기 시정비전으로는 '시민이 먼저, 행복한 창원'을 제시했다. 이를 실현하기 위한 4대 시정목표로 ▲역동하는 경제, 양질의 일자리▲권역별 균형발전, 하나 되는 도시▲든든한 복지, 안전한 일상▲자부심 있는 문화, 품격 있는 도시를 내세웠다.

강 시장은 그간 기업인, 지방의원, 국회의원, 공공기관장을 두루 거친 이력을 언급하며 "기업하기 좋은 도시 조성과 제조업 경쟁력 강화, 미래 신산업 육성에 속도를 내겠다"고 전했다. 또 "마산·창원·진해 권역별 균형발전, 세대별 맞춤 복지, 문화·관광 경쟁력 제고 등을 통해 창원의 미래 경쟁력을 높여 나가겠다"고 언급했다.

공직사회 변화도 주문했다. 강 시장은 "행정의 모든 기준은 시민이어야 한다"며 "공급자 중심에서 시민 중심으로 행정 패러다임을 바꾸겠다"고 강조했다.

취임식 후 강 시장은 시청 정문 화단에서 기념식수를 하고 민선9기 시정의 출발을 기념했다. 이어 기자실과 공무원노동조합 사무실을 방문하고 청사 환경관리 종사자와 청원경찰 등 현장 직원들과 오찬을 함께하며 시민과 공직자가 함께하는 소통 행보를 시작했다.

강기윤 시장은 "창원은 제 삶의 터전이자 꿈이 시작된 고향"이라며 "앞으로 4년 동안 시민과의 약속을 실천해 창원을 대한민국 1등 도시로 만들고, 시민이 행복한 창원을 실현하는 데 모든 역량을 쏟겠다"고 약속했다.

news2349@newspim.com