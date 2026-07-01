강기윤 제5대 창원특례시장 취임…"창원의 대도약 이끌겠다"

AI 핵심 요약beta
- 강기윤 창원특례시장은 1일 취임식에서 민선9기 시정비전과 목표를 발표했다
- 시정비전은 '시민이 먼저, 행복한 창원'으로 경제·균형발전·복지·문화 분야 4대 목표를 제시했다
- 강 시장은 시민우선 행정과 기업하기 좋은 도시 조성으로 창원을 대한민국 1등 도시로 만들겠다고 다짐했다
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창원 발전 위한 4년 역량 투입 약속
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 민선 9기 출범과 함께 새 시정 비전을 제시했다.
시는 1일 시청 시민홀에서 '민선9기 제5대 강기윤 창원특례시장 취임식'을 개최했다고 밝혔다. 취임식에는 국회의원과 시·도의원, 인수위원, 직능·사회단체 대표, 시민 등 360여 명이 참석했다.
강기윤 시장은 취임선서에서 "시민의 뜻을 받들어 창원특례시 발전과 시민 행복을 위해 직무를 성실히 수행하겠다"고 다짐했다.
이어진 취임사에서는 "시민우선주의를 시정의 근간으로 삼겠다"면서 "시민이 먼저인 행정을 펼치겠다"고 말했다.
강 시장은 "창원이 새로운 도약이 필요한 전환점에 서 있다"고 규정하며 "멈춰 선 창원의 심장을 다시 뛰게 만들겠다"며 "시민과 함께 창원 대도약의 시대를 열어가겠다"고 강조했다.
민선9기 시정비전으로는 '시민이 먼저, 행복한 창원'을 제시했다. 이를 실현하기 위한 4대 시정목표로 ▲역동하는 경제, 양질의 일자리▲권역별 균형발전, 하나 되는 도시▲든든한 복지, 안전한 일상▲자부심 있는 문화, 품격 있는 도시를 내세웠다.
강 시장은 그간 기업인, 지방의원, 국회의원, 공공기관장을 두루 거친 이력을 언급하며 "기업하기 좋은 도시 조성과 제조업 경쟁력 강화, 미래 신산업 육성에 속도를 내겠다"고 전했다. 또 "마산·창원·진해 권역별 균형발전, 세대별 맞춤 복지, 문화·관광 경쟁력 제고 등을 통해 창원의 미래 경쟁력을 높여 나가겠다"고 언급했다.
공직사회 변화도 주문했다. 강 시장은 "행정의 모든 기준은 시민이어야 한다"며 "공급자 중심에서 시민 중심으로 행정 패러다임을 바꾸겠다"고 강조했다.
취임식 후 강 시장은 시청 정문 화단에서 기념식수를 하고 민선9기 시정의 출발을 기념했다. 이어 기자실과 공무원노동조합 사무실을 방문하고 청사 환경관리 종사자와 청원경찰 등 현장 직원들과 오찬을 함께하며 시민과 공직자가 함께하는 소통 행보를 시작했다.
강기윤 시장은 "창원은 제 삶의 터전이자 꿈이 시작된 고향"이라며 "앞으로 4년 동안 시민과의 약속을 실천해 창원을 대한민국 1등 도시로 만들고, 시민이 행복한 창원을 실현하는 데 모든 역량을 쏟겠다"고 약속했다.
news2349@newspim.com