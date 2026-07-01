이환주 KB국민은행장 "공정하고 투명한 기업문화 확산"

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 1일 공정거래 자율준수 프로그램 도입을 선포했다
- 공정거래 CP로 임직원 행동 기준·법규 준수 체계를 마련해 불공정 거래를 예방한다
- 공정거래 교육·점검·제도 개선으로 리스크를 관리하고 CP 등급 충족해 준법경영을 강화한다
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내부준법시스템 구축, 공정거래 리스크 관리
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행이 공정거래 문화 확립을 위해 공정거래 자율준수 프로그램(CP)을 도입하고 준법경영을 더욱 강화한다.
KB국민은행은 1일 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 '공정거래 자율준수 프로그램(Compliance Program, CP) 도입 선포식'을 개최했다고 밝혔다.
공정거래 자율준수 프로그램은 기업이 공정거래 관련 법규를 스스로 준수하기 위해 운영하는 내부 준법 시스템으로, 임직원에게 명확한 행동 기준을 제시하고 법규 준수 체계를 구축해 불공정 거래를 예방하는 것을 목표로 한다.
선포식에는 이환주 KB국민은행장을 비롯한 그룹 내 주요 관계자들이 참석해 프로그램 도입 취지와 향후 운영 방향을 공유하고, 공정하고 투명한 거래 문화를 정착시키겠다는 의지를 다졌다.
KB국민은행은 이번 프로그램을 계기로 임직원 대상 공정거래 교육, 내부 점검, 제도 개선 등을 체계적으로 추진해 공정거래 관련 리스크를 선제적으로 관리할 계획이다.
이를 통해 한국공정거래조정원의 CP 등급 평가 기준에 부합하는 자율준수 체계를 구축하고, 준법경영 수준을 한층 끌어올리겠다는 방침이다.
이환주 KB국민은행장은 "공정거래 자율준수 문화는 모든 임직원의 실천에서 출발한다"며 "프로그램이 조직 전반에 안정적으로 뿌리내릴 수 있도록 적극 지원하고, 공정하고 투명한 기업문화를 확산해 나가겠다"고 말했다.
peterbreak22@newspim.com