양충모 남원시장, 시민주권 기반 경제도시 비전 제시

AI 핵심 요약beta
- 양충모 남원시장이 1일 취임하며 경제도시 남원을 제시했다.
- 시민주권·청렴을 바탕으로 새 시정을 운영하겠다고 밝혔다.
- 국가예산 확보와 지역경제 활성화에 집중하겠다고 했다.
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현장소통 강화·미래성장 기반 확충으로 남원 도약 실현
[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 양충모 남원시장이 1일 공식 취임하며 민선 9기 시정 비전으로 '시민과 함께하는 경제도시 남원'을 제시하고 시민주권을 바탕으로 한 새로운 시정 운영을 선언했다.
양 시장은 이날 춘향문화예술회관 대공연장에서 시민과 기관사회단체장 등 700여 명이 참석한 가운데 열린 취임식에서 경제 회복과 시민 행복을 중심으로 한 시정 운영 방향을 밝혔다.
그는 취임사에서 "시민의 선택은 침체된 지역경제를 살리고 남원의 새로운 도약을 이뤄 달라는 뜻"이라며 "시민과 함께 남원의 미래를 열어가겠다"고 말했다.
이어 "진정한 경제도시는 시민의 참여와 연대 속에서 완성된다"며 "사람이 모이고 문화가 살아 숨 쉬며 시민의 삶이 풍요로운 경제도시를 만들겠다"고 강조했다.
양 시장은 공직 경험과 중앙정부에서 쌓은 행정 역량을 바탕으로 국가예산 확보와 미래 성장동력 발굴 지역경제 활성화에 집중해 시민이 체감하는 성과를 만들겠다고 밝혔다.
또 민선 9기 시정 운영의 최우선 가치로 청렴을 제시하며 청렴한 공직문화 조성과 시민에게 신뢰받는 행정을 실현하겠다는 의지도 밝혔다.
취임 첫날에는 간부공무원들과 차담을 갖고 만인의총을 참배한 뒤 취임식을 진행했다. 이어 지역 언론인과 간담회를 갖고 남원향교와 노인복지시설 장애인종합복지관 등을 방문해 시민들과 소통하는 현장 행보를 이어갔다.
양충모 시장은 "항상 시민의 눈높이에서 생각하고 현장에서 답을 찾는 행정을 펼치겠다"며 "시민과 함께 남원의 새로운 도약과 시민 행복을 반드시 실현하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com