김보라 안성시장, 민선 9기 첫 일정 '어린이 교통안전 캠페인' 활동

AI 핵심 요약beta
- 김보라 안성시장은 1일 어린이 교통안전 캠페인을 민선9기 첫 공식 일정으로 진행했다.
- 백성초 인근에서 학생 보행 지도와 어린이보호구역 교통법규 준수 홍보를 펼쳤다.
- 김 시장은 AI·빅데이터 기반 선제 대응 시스템으로 스마트 안전도시를 구축하겠다고 밝히고 저녁 출범식에서 비전을 공유할 예정이다.
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 김보라 안성시장은 1일 민선 9기 첫 공식 일정으로 어린이들의 안전한 등굣길 조성을 위한 '어린이 교통안전 캠페인'으로 시작했다고 밝혔다.
김 시장은 이날 오전 지역 내 백성초등학교를 찾아 경찰서, 녹색어머니연합회, 모범운전자회, 학교 관계자와 공직자 등이 참여한 가운데 어린이 교통안전 캠페인을 펼쳤다.
이날 캠페인 참석자들은 등교하는 학생들의 안전한 보행을 지도하고, 운전자들을 대상으로 어린이 보호구역 내 서행, 일시 정지, 교통법규 준수 등을 적극적으로 홍보했다.
특히 김 시장은 등교하는 어린이들과 직접 눈을 맞추며 인사와 함께 안전 상태를 살폈다.
김보라 시장은 "민선 9기의 출발을 시민의 안전, 특히 우리 아이들의 안전을 지키는 일로 시작하게 되어 더욱 뜻깊게 생각한다"며 "우리 아이들이 안심하고 통학할 수 있는 환경 조성에 만전을 기하겠다"고 말했다.
이어 김 시장은 "특히 시는 인공지능(AI) 시대를 맞아 생활안전, 교통, 재난 등 전 분야에서 빅데이터에 기반한 선제적 대응 시스템을 도입해 스마트 안전도시를 구축하겠다"는 뜻도 밝혔다.
김 시장이 오후 6시 50분에 아양도서관 옆 잔디광장에서 열리는 민선 9기 출범식에 참석해 시민들과 함께 지역의 미래 비전을 공유할 예정이다.
lsg0025@newspim.com