엘앤케이바이오메드, 美서 경추 케이지 'BluEX-C' 첫 임상 적용

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FDA 승인 한 달 만에 첫 수술 완료

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 엘앤케이바이오메드는 미국 캘리포니아주 Adventist Health White Memorial 병원에서 높이확장형 경추 케이지 'BluEX-C'의 첫 임상 적용 수술을 완료했다고 1일 밝혔다.

이번 수술은 지난 5월 미국 식품의약국(FDA)으로부터 판매 승인을 받은 BluEX-C가 미국에서 처음으로 임상에 적용된 사례다. 회사는 FDA 승인 이후 병원 등록과 실제 수술이 단기간 내 이뤄졌다고 설명했다.

BluEX-C 제품 이미지 [사진=엘앤케이바이오메드]

수술은 미국 척추 전문의 모신 파다이(Mohsin Fidai) 박사가 집도했다. 전방 경추 디스크 절제 및 유합술(ACDF)을 통해 환자의 C5-C6 부위에 4㎜ 크기의 BluEX-C를 삽입해 디스크 간격과 경추 정렬을 조정했다.

BluEX-C는 높이확장형 경추 케이지로, ACDF 수술에 적용되는 제품이다. ACDF는 경추 질환 치료에 널리 사용되는 표준 수술법으로, 회사는 기존 수술 방식 변경 없이 제품을 사용할 수 있다는 점에서 시장 확대 가능성이 있다고 설명했다.

엘앤케이바이오메드는 BluEX-C가 현재 글로벌 시장에서 상용화된 높이확장형 경추 케이지 가운데 제한적인 제품군에 속한다고 밝혔다.

또 회사는 BluEX-C를 미국 병원에 일반 경추 케이지보다 높은 가격으로 등록했으며, 향후 공급이 확대될 경우 매출과 수익성 개선에 도움이 될 것으로 기대했다.

시장조사업체 자료에 따르면 미국 ACDF 시장은 2025년 약 11억3000만달러 규모로 형성돼 있으며, 연평균 3.9% 성장해 2034~2035년에는 약 16억달러 규모로 확대될 것으로 전망된다.

엘앤케이바이오메드는 "FDA 승인 이후 병원 등록과 첫 수술이 이뤄졌으며 추가 수술 일정도 순차적으로 확정되고 있다"며 "초기 임상 레퍼런스를 확대해 적용 병원과 공급 규모를 늘려나갈 계획"이라고 밝혔다.

회사는 앞으로 높이확장형 경추 케이지를 중심으로 경추 제품군을 확대하는 '뉴 서비컬 프로젝트(New Cervical Project)'를 추진하는 한편, 글로벌 의료기기 기업과의 협력도 추진할 계획이라고 덧붙였다.

sykim@newspim.com