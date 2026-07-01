민선9기 이재준 수원시장 청년벤처기업인들 목소리 들으며 첫 걸음

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현충탑 참배 후 ㈜리플라(영통구 신동)로 이동해 청년벤처기업인 7명과 소통간담회 열어

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 이재준 수원특례시장이 청년벤처기업인들의 목소리를 들으며 민선 9기의 첫 걸음을 내디뎠다.

간담회 후 기념촬영 모습. [사진=수원시]

1일 수원특례시에 따르면 이재준 시장은 이날 오전 현충탑 참배 후 ㈜리플라(영통구 신동)로 이동해 청년벤처기업인 7명과 소통간담회를 열고 대화를 나눴다.

간담회에는 리플라 서동은 대표, 애니이츠월드 권순철 대표, 코스파니엘 김태규 대표, 위로 조영실 대표, 리페어코리아 강혁 대표, 두들 이준영 대표, 미메틱스 이근호 기술본부장이 참석했다.

이들은 다양한 수원시 기업지원 정책에 참여하며 우수한 성과를 창출한 청년기업인들이다.

이재준 시장은 "여러분이 기업을 운영하면서 어떤 부분이 힘든지 수원시가 어떤 지원을 해줬으면 하는 지 등을 자유롭게 이야기 해달라"고 말했다.

리플라 서동은 대표는 "기술을 개발하고 기업을 상대로 영업을 하다보면 '레퍼런스(실적)가 있느냐?'는 질문을 많이 받는데 청년벤처기업은 레퍼런스를 만들기 쉽지 않다"며 "레퍼런스를 만들 수 있도록 공공에서 지원해 주셨으면 한다"고 제안했다.



조영실 위로 대표는 "의료기기 기업은 새로운 제품을 개발해 판매하려면 임상을 해야 하는데 임상 과정에 굉장히 긴 시간과 자금이 필요해 벤처기업은 감당하기가 어렵다"며 "수원시에서 지원을 해주면 스타트업에 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.

이준영 두들 대표는 "노무, 회계, 법무 분야에 대한 경험이 부족한 스타트업은 전문가가 급하게 필요할 때가 있는데 신속하게 도움받기가 어렵다"며 "변호사·노무사·회계사 등 전문 인력과 청년창업자를 멘토·멘티 형식으로 연계해 주셨으면 한다"고 제안했다.

이재준 수원시장은 "늘 기업을 어떻게 지원할지 고민하고 있고 특히 청년벤처기업을 더 육성해야겠다고 생각하고 있다"며 "수원이 첨단과학연구도시이자 청년창업도시로 나아갈 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 답했다.

이어 "수원은 고급 인력이 풍부하고 정주 환경도 좋은 도시"라며 "수원이 대한민국을 대표하는 청년창업도시가 될 수 있도록 청년기업인들이 함께 해 달라"고 당부했다.

ssamdory75@newspim.com