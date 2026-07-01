KGM, 6월 총 1만 1982대 판매…최근 3년 월 최대 실적 달성

AI 핵심 요약beta
- KG모빌리티가 6월 총 1만1982대 판매하며
- 2023년 3월 이후 3년여 만에 월 최대 실적 기록했다
- 수출이 8345대로 역대 월 최대치 경신하며 토레스EVX·무쏘 판매 호조를 보였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = KG 모빌리티(KGM)가 수출 물량 증가에 힘입어 3년여 만에 월 최대 판매 실적을 기록하는 성과를 거뒀다.
1일 KGM에 따르면 지난 6월 내수 3637대, 수출 8345대를 포함해 총 1만 1982대를 판매했다.
특히 이번 실적은 지난 2023년 3월(1만 3679대) 이후 3년여 만에 거둔 월간 최대 판매량으로 전월 대비 46.3%, 전년 동월 대비 29.8%를 기록할 만큼 큰 폭의 증가세다.
중요한 것은 수출 부문의 성장세로 튀르키예와 헝가리 등으로의 판매가 늘면서 기존 역대 월 최대 수출 기록이었던 2024년 12월(8147대) 실적을 뛰어넘었다.
이는 전년 동월 대비 34.6% 증가한 수치로 차종별로는 토레스 EVX가 2035대, 지난 4월 글로벌 론칭을 시작한 무쏘가 1482대 판매됐다.
KGM은 이러한 상승세를 이어가기 위해 국내외 시장 대응을 한층 강화한다는 계획이다.
아울러 국내에서 구매와 관리의 부담을 낮춘 'KGM 토탈케어 패키지'를 운영하고 판매부터 정비까지 한 번에 해결하는 '3S 복합 대리점'을 개소해 차별화된 고객 서비스를 강화하기로 했다.
KGM 관계자는 "내수 시장을 비롯해 글로벌 시장에서도 신모델 론칭을 확대하면서 수출 물량이 크게 늘어나고 있다"며 "앞으로도 국내외 시장 확대를 강화해 판매 물량을 지속적으로 늘려나갈 예정"이라고 전했다.
krg0404@newspim.com