결혼정보회사 듀오, 올여름 커플 추천 코스 공개

AI 핵심 요약beta
- 듀오가 1일 여름휴가 데이트 코스를 제안했다.
- 가평 수상레저와 제부도 드라이브를 추천했다.
- 동굴 관광지와 여름축제로 시원한 데이트를 꼽았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 결혼정보회사 듀오(대표이사 박수경)가 여름휴가 시즌을 맞아 연인들을 위한 데이트 코스를 제안했다.
듀오는 계절 특성을 반영해 활동적인 야외 체험과 시원한 관광지, 축제 등을 중심으로 다양한 장소를 선정했다.
추천 코스에는 가평 수상레저 시설 '빠지', 제부도 드라이브, 계곡 보양식 데이트, 광명동굴과 단양 고수동굴 등 전국 주요 동굴 관광지, 여름 축제가 포함됐다.
가평에서는 다양한 수상레저를 즐길 수 있으며, 제부도에서는 해안도로를 따라 드라이브를 하고 케이블카를 이용할 수 있다. 계곡에서는 자연 속에서 보양식을 즐기며 휴식을 취할 수 있고, 동굴 관광지는 시원한 환경에서 여름철 색다른 이용을 제공한다.
추천 축제로는 대구 치맥페스티벌, 부산바다축제, 보령머드축제, 송도맥주축제 등이 이름을 올렸다.
계절마다 새로운 데이트 장소를 찾는 커플들을 위해 여행과 체험, 휴식을 함께 즐길 수 있는 장소를 선정한 것이 이번 추천의 특징이라고 듀오는 설명했다.
듀오 관계자는 "여름휴가 기간 취향에 맞는 장소를 선택해 즐거운 시간을 보내길 바란다"고 말했다.
whitss@newspim.com