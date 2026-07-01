민선9기 정명근 화성시장 "시민 모두 행복 실현되는 더 큰 화성시 만들겠다"

AI 핵심 요약beta
- 정명근 화성특례시장이 1일 취임식을 열고 민선9기 비전과 운영 방향을 발표했다.
- 정 시장은 햇빛소득마을을 찾아 주민주도 재생에너지 성과를 공유하고 확산 방안을 점검했다.
- 케어안심주택 화성 온이음채를 방문해 통합돌봄 준비 상황을 확인하고 시민 모두의 행복을 약속했다.
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[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 1일 시청 대강당에서 민선9기 정명근 화성특례시장 취임식을 개최했다고 밝혔다.
이날 취임식에는 민선8기의 주요 성과를 바탕으로 민선9기의 시정 비전과 운영 방향을 공유하는 한편 민선9기 시정 출범 서명식을 통해 민선9기의 본격적인 출범을 알렸다. 정 시장은 취임식 직후 현장으로 이동해 민선9기 첫 공식 일정을 시작한다.
먼저 제1호 화성특례시 햇빛소득마을(장안면 석포리)을 방문해 개통을 축하하고 운영 현황을 점검한다. 햇빛소득마을은 주민이 태양광 발전사업의 주체가 되어 발전수익을 마을 복지와 공동체 활성화에 활용하는 화성형 주민주도 재생에너지 모델로 정 시장은 현장을 둘러보며 주민들과 성과를 공유하고 사업 확산 방안을 살필 예정이다.
이어 화성특례시 통합돌봄의 핵심 기반인 케어안심주택 '화성 온(溫)이음채'를 찾아 운영 준비 상황을 점검하고 관계자들의 의견을 청취할 계획이다.
'화성 온(溫)이음채'는 퇴원 후 또는 위기 상황으로 주거·의료·돌봄이 동시에 필요한 시민에게 안전한 주거공간과 맞춤형 돌봄 서비스를 제공하는 화성형 통합돌봄의 핵심 사업이다.
특히 취임 당일부터 입주가 시작되는 만큼 정명근 화성특례시장은 현장을 직접 확인하며 관계기관 간 협력체계가 원활하게 운영될 수 있도록 점검할 예정이다.
정명근 화성특례시장은 취임사에서 "시민 모두가 성장의 결실을 함께 누리고 누구도 소외되지 않으며 신뢰할 수 있는 시정을 바탕으로 시민 모두의 행복이 실현되는 더 큰 화성특례시를 만들겠다"고 의지를 밝혔다.
ssamdory75@newspim.com