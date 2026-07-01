정희용 "22대 후반기 국회도 민주당 폭거 여전…李대통령 방탄이 우선"

AI 핵심 요약beta
- 정희용 국민의힘 사무총장은 1일 민주당의 후반기 국회 원 구성 처리를 폭거라고 비판했다.
- 민주당이 법사위원장을 포함한 11개 상임위원장과 한성숙 국무총리 인준안을 일방 강행 처리했다고 주장했다.
- 법사위원장 집착 목적이 공소 취소 특검으로 이재명 대통령 재판 취소 완수라며 의회 폭거를 규탄하고 끝까지 맞서겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정희용 국민의힘 사무총장은 1일 더불어민주당의 후반기 국회 원 구성 처리에 대해 "처음부터 민주당의 협상은 협박이나 다름없었고, 대화와 타협은 실종됐다"고 비판했다.
정 의원은 이날 자신의 페이스북에 "22대 후반기 국회에서도 더불어민주당의 폭거는 멈춤이 없었다"며 "그간의 관례대로 법사위원장을 돌려놓으라는 우리당의 요구는 묵살됐다"고 밝혔다.
이어 "본회의에서는 법사위원장을 포함해 민주당 몫으로 배정한 11개 상임위원장 선출도 일방적으로 단독 처리했다"고 지적했다.
정 의원은 "한성숙 국무총리 후보자 인준안도 강행 처리했다"며 "증인도 참고인도 없이 '감싸기 청문회'로 일관하고선 국민의 검증이 충분했다고 말할 수 있겠느냐"고 꼬집었다.
그러면서 "법사위를 기필코 사수한 민주당은 '조작 기소 국조특위' 위원장을 맡았던 서영교 의원을 법사위원장에 앉혔다"며 "민주당의 오만한 속내가 그대로 드러났다"고 목소리를 높였다.
정 의원은 "법사위원장 자리에 그토록 집착했던 진짜 목적은 결국 '공소 취소 특검'을 반드시 관철시켜 이재명 대통령 '재판 취소'를 완수하려는 것 아니냐"고 직격했다.
아울러 "이번 상임위원장 선출 과정에서는 여야 합의라는 원 구성에 대한 기본 원칙도, 대화와 타협이라는 의회민주주의의 기본도 찾아볼 수 없었다"고 비판했다.
정 의원은 "고물가·고금리·고환율의 3고의 위기 속에서도 집권여당은 여전히 민생보다 대통령 방탄이 먼저인 모양"이라며 "국민의힘은 민주당의 무도한 의회 폭거를 강력히 규탄하며, 의회민주주의를 바로 세우고 민생을 지키기 위해 끝까지 맞서겠다"고 강조했다.
oneway@newspim.com