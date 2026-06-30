국회, 與 주도로 법사위 서영교 등 11명 상임위원장 선출...국민의힘 불참

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정무위 유동수·행안위 김영진·재경위 조승래

과방위 송기헌·국방위 진성준·문체위 이재정

예결위 이광재·농식품위 서삼석·기후환노위 김정호

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국회가 30일 본회의를 열고 더불어민주당 주도로 11명의 22대 후반기 국회 상임위원장을 선출했다.

법사위원장 반환을 요구하며 원 구성 협상에 불응한 국민의힘은 불참했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 30일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제436회 국회(임시회) 제4차 본회의에서 국민의힘 의원들이 더불어민주당 단독 원 구성에 반대하는 피켓 시위를 하고 있다. 2026.06.30 mironj19@newspim.com

국회는 이날 열린 본회의에서 ▲ 운영위원장 한병도 의원 ▲ 법제사법위원장 서영교 의원 ▲ 정무위원장 유동수 의원 ▲ 재정경제기획위원장 조승래 의원 ▲ 과학기술정보방송통신위원장 송기헌 의원 ▲ 국방위원장 진성준 의원 ▲ 행정안전위원장 김영진 의원 ▲ 문화체육관광위원장 이재정 의원 ▲ 농림축산식품해양수산위원장 서삼석 의원 ▲ 기후에너지환경노동위원장 김정호 의원 ▲ 예산결산특별위원장 이광재 의원을 각각 선출했다.

국민의힘은 법사위원장을 돌려달라고 요구했지만, 민주당이 받아들이지 않으며 결국 민주당 주도로 11개 상임위원장에 대한 투표가 진행됐다.

국민의힘 의원들은 본회의 개의 후 항의 차원에서 본회의장에 들어왔으나 투표가 시작되자 모두 자리를 떠났다.

정점식 국민의힘 원내대표는 의총 후 기자들과 만나 "밀실에서 자기들끼리 나눠 먹을 상임위를 정하고 소수 야당은 나머지를 가져다 먹든지 말든지 알아서 하라는 이런 식의 밀실 결정은 결코 받아들일 수 없다"며 "이재명 정권과 민주당은 아직도 민심을 모르고 있다"고 비판했다.

이어 "계속 그렇게 오만과 독선의 정치를 하라"며 "원 구성 정상화 없이 어떤 상임위도 받지 않겠다. 그토록 원하니 모든 권력을 다 가져가라. 지금부터 국정운영의 모든 책임은 오롯이 민주당의 몫"이라고 말했다.

kimsh@newspim.com